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Дежурят круглосуточно в полевом пункте. В Борисове машины скорой помощи дезинфицируют военные
24.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вооруженные Силы развернули полевой пункт дезинфекции у Борисовской районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начал работу сегодня, 24 апреля.
Личный состав обрабатывает машины скорой помощи, бригады которых работают с пациентами с подозрением на СOVID-19, а также с теми, кто находится на самоизоляции. Это позволяет врачам не тратить время на процедуру, которую ранее они проводили сами.
В арсенале расчетов – растворы, закупленные специально. Ими дезинфицируют автомобили снаружи и внутри. Военные дежурят круглосуточно. Здесь же организован их быт. Пункт дезинфекции будет работать в Борисове до 15 мая.
Дмитрий Захаров, начальник службы северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
Павел Хатько, главный врач УЗ «Борисовская больница № 2»:
Добавим, медики Борисова сотрудничают с коллегами из Военного госпиталя. Так, оттуда в больницы города поступили кислородно-ингаляционные станции. Оборудование помогает предотвратить использование аппаратов ИВЛ.
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Новости Беларуси. Вооруженные Силы развернули полевой пункт дезинфекции у Борисовской районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начал...
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