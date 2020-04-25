|
«Границы закрылись? Потратим деньги на ремонт». Конкурс антикризисный бюджет
25.04.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ни для кого уже не секрет, что нас ждут непростые времена (об этом говорят и эксперты, и власти, да и мы сами видим по тому же росту цен и курсу доллара в обменниках). И если на государственный кошелек мы повлиять не можем, то вот на личный — вполне. На FINANCE.TUT.BY
Сегодня публикуем историю Виктории (имя изменено — прим. ред.) из Витебска.
«Бюджет веду я, но заначек друг от друга у нас с мужем нет»
— Наша семья состоит из двух взрослых: я и мой супруг. Еще у нас есть две кошки. В браке мы без малого 9 лет. В самом начале совместной жизни муж принес зарплату и положил в «шкатулку», так мы и начали вести совместное хозяйство.
Семейный бюджет веду я. Во-первых, нравится планировать, во-вторых, мне спокойнее, когда четко вижу, куда и как будут направлены денежные потоки. Конечно, все вопросы трат обсуждаем с мужем совместно, оба наших мнения влияют на принятое решение.
Тут немного отвлекусь «в историю». Знаю, что многие люди не хотят, не умеют копить, считая, что нужно жить здесь и сейчас. В итоге в критической ситуации, не имея финансовой подушечки (пусть даже самой тонкой), влезают в долги, с которыми также трудно расставаться. Я же, став взрослой, брала пример с семьи моих родителей. Мама виртуозно умеет распределить доходы так, чтобы в доме было все необходимое, хватало на радости и удавалось отложить. При этом мои родители отнюдь не олигархи, живут в деревне, держат приусадебный участок, с которого часть урожая идет на продажу. Да, сейчас они работающие пенсионеры, но всю жизнь крутились так, чтобы обеспечить семью.
Как откладывать деньги даже с мизерной зарплаты, в конце 80-х маму научила случайная знакомая, с которой они оказались в одной палате больницы. Секрет прост: с любого дохода отложи определенную часть и забудь о ней. В интернете полно советов, основные из которых предлагают откладывать 10%. На самом деле, это не работает со всеми, ведь доходы и потребности у всех разные. Поэтому сумма определяется индивидуально в каждой семье. Главное тут, самоорганизация и умение отличать важное от второстепенного.
Итак, вернусь к своей семье. Несколько лет я веду бюджет посредствам программ. Сначала это был простой Эксель, затем различные сайты, предлагающие услуги по ведению бюджета. Год назад скачала программу в свой телефон, которая меня полностью устроила, так дает возможность создавать неограниченное количество доходных и расходных категорий, планировать, предоставляет отчетность в процентах и суммах. Пользуюсь ею ежедневно, сразу вбивая траты или внося по чекам вечером. Муж поддерживает эту идею, у нас полностью прозрачный бюджет, заначек друг от друга не имеем. При этом учитываются желания каждого.
«Кризис нас пока не коснулся: ходим на работу и рады этому»
Расскажу, какие категории выделены.
Доходы
Мы с мужем оба работаем полный день: я в бюджетной организации, муж в цеху на производстве. Кризис нас особо пока не коснулся, ходим на работу и рады этому. Поэтому надеюсь, что бюджет не просядет.
В доходных выделено несколько категорий: моя зарплата, зарплата мужа, отпускные, подарки. Они привязаны к счету «Семья», с которого и идут все основные траты.
Так же имеются счета по картам рассрочек (у нас их две, выручают, когда нужно сделать крупную покупку в рассрочку), валюта, копилочка, вклад. Почему так много счетов? Потому что есть еще одно правило ведения бюджета: не храните яйца в одной корзине.
При этом можно переводить деньги с одного счета на другой при необходимости. Например, со счета «Семья» на «Вклад» и так далее.
Расходы
Для расходов также есть несколько категорий, в каждой из которых подкатегории:
Также есть категория «Неопознанные траты». Ежемесячно мы с мужем подбиваем бюджет, и если оказывается, что какая-то часть денег «исчезла», списываем эту сумму сюда. Конечно, мы их потратили, но может где-то не посчитали, пропустили. Обычно, эта сумма невелика.
«Муж бросил курить и все деньги, которые раньше тратил на сигареты, помещает в копилку»
Как мы копим
Выше писала, что в программе у нас несколько счетов. Разберем, как работает каждый из них:
Конечно, накопления не могут быть регулярными. Жизнь диктует свои правила, в каком-то месяце доход больше (например, мужу дали 13-ю зарплату в январе или мне на работе премию побольше, или на праздник родственники вручили подарок деньгами и так далее). В каком-то месяце нужно потратиться, например, на дорожный сбор, купить гардероб по сезону и прочее.
«Закупаемся мясом, курицей, рыбой и в выходной забиваем морозильник котлетами, колбасками»
Как планируем бюджет и тратим деньги
Накануне зарплат обсуждаем с мужем, какие серьезные траты необходимо сделать в текущем месяце, выделяем на это сумму. Конечно, есть планируемые расходы, те же техосмотр с дорожным налогом или ремонт квартиры, сезонная одежда.
Получив деньги, сразу делаем необходимые траты: коммуналка, карты рассрочек и кредит за квартиру (он небольшой, квартира построена в 2010 году, поэтому экономические процессы помогли сделать эту сумму весьма комфортной; уходит примерно 4% дохода. Иных кредитов нет).
Также у нас есть привычка готовить домашние полуфабрикаты на месяц вперед. Закупаемся мясом, курицей, рыбой и в выходной забиваем морозильник котлетами, колбасками и прочим. Это, во-первых, облегчает быт, когда после работы нужно только запечь в духовке или потушить в мультиварке. Во-вторых, позволяет не ходить каждый день в магазин, попутно тратя деньги на всякую ерунду. Пополняем запасы бакалеи. В общем, закупаемся основными продуктами, таким образом, обеспечивая себя базовой потребностью в пище на случай форс-мажоров.
Раз в полгода просматриваю статистику трат в программе и вижу, сколько в среднем уходит в день. Поэтому, сделав основные траты, умножаю среднюю сумму в день на 30 дней и вижу, сколько нам нужно в месяц на житье-бытье. Сюда входят все основные траты: от автомобиля и здоровья до кошек и одежды. Оставляю ровно эту сумму.
Оставшиеся деньги откладываем. Если остались деньги от тех, кто отложены «на жизнь», в день зарплаты они так же уходят в накопления.
Траты за год в процентом соотношении
Программа позволяет просмотреть, сколько процентов от общих трат ушло на ту или иную категорию. Так с апреля 2019 года по апрель 2020 года у нас получилась следующая картина:
«Снова нужно делать ремонт, так что в чем-то закрытые границы порадовали»
Вот таким образом и ведем свой семейный бюджет. И еще момент: заметили, что копить лучше, имея определенную цель. Так сначала мы делали ремонт в новостройке, тратя на это все свободные деньги. Когда он был закончен, стали копить на отдых, три года подряд отправлялись в отпуске к морю. Теперь, когда снова нужно делать ремонт, ситуация с закрытием границ даже немного порадовала, ведь море в этом году вряд ли получилось бы посетить.
В условиях конкурса звучал вопрос: к чему вы готовы, если потеряете работу? Готовы к поиску новой работы, конечно! В любом случае, вряд ли оба члена семьи одновременно потеряют работу, хотя такие ситуации сложились в соседних государствах, а, значит, один из нас поможет продержаться на плаву. Плюс в нашей семье, имею ввиду и родителей, присутствует взаимовыручка. Поэтому у разбитого корыта остаться не боимся.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На FINANCE.TUT.BY новый конкурс - «Антикризисный бюджет». Расскажите, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)