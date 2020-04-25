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26 красавіка ў Беларусі да +14, у асноўным без ападкаў
25.04.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Euroradio
Источник материала: Euroradio
Глушцы вясной такуюць у Беларусі / Reuters
В воскресенье, 26 апреля в Беларуси будет по-весеннему тепло. Днём ожидается от 8 до 14 градусов тепла, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью, правда, температура воздуха на севере Беларуси уйдёт в минус — будут заморозки до -2 градусов. На юго-востоке страны падение будет не таким заметным — там ночью до 6 градусов тепла.
Ночью будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Лишь по Гомельской области — кратковременные дожди. Днем облачно с прояснениями, небольшие дожди по северо-западу страны. Ветер северный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Днём — с порывами до 14 метров в секунду.
Долгие годы 26 апреля в Беларуси проходил "Чернобыльский шлях" — марш в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС и попытках государства скрыть информацию о ней, которые многим стоили жизни и здоровья. В этом году из-за пандемии коронавируса уличная акция отменена. Однако общественное объединение "Экодом"
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Глушцы вясной такуюць у Беларусі / Reuters В воскресенье, 26 апреля в Беларуси будет по-весеннему тепло. Днём ожидается от 8 до 14 градусов тепла, сообщает...
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