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Певца Максима Леонидова задержали во время прогулки в парке

25.04.2020 19:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали музыканта, одного из основателей квартета «Секрет» Максима Леонидова за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на видео в Instagram музыканта. Сейчас эта запись в его аккаунте недоступна. О задержании Леонидова также сообщил депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский, передает РБК.


Изображение: maxleonidov_official_infopage / instagram.com

«Мы гуляли с собакой в Шуваловском парке. Подъехал автомобиль полиции. Нас с супругой и собакой, а также с другими прохожими погрузили в него и отвезли в отдел полиции. Сейчас здесь составляют протокол», — сказал Леонидов на видео.

По словам Вишневского, парк, в котором находился певец, не входит в число закрытых для посещения. На Леонидова составили протокол, сообщил РБК координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников. «Насколько я знаю, оформляется на его жену», — добавил он. В свою очередь, Вишневский уточнил, что речь идет о протоколе по ст. 8.6.1. закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях (нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности), предусматривающей штраф до 4 тыс. руб.

Полиция составила протокол по статье о нарушении требований нормативных правовых актов правительства Петербурга в условиях пандемии коронавируса в отношении музыканта Максима Леонидова и его супруги. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Ясман, защищающий интересы жены Леонидова Александры.

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции с 30 марта. Как и в Москве, жителей города обязали не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку. Разрешаются также выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 м от дома.

Позже власти города приняли закон о наказаниях за нарушение самоизоляции. В соответствии с ним гражданам, которые пренебрегли ограничительными мерами, грозит штраф в размере 4 тыс. руб., а если они пользуются транспортом — 5 тыс. руб.\

 
 
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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали музыканта, одного из основателей квартета «Секрет» Максима Леонидова за нарушение...
 
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