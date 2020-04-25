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Из Гоа в Минск вылетел чартерный рейс «Белавиа» с 85 белорусами на борту. И не только с белорусами
25.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
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Всего на борту самолета 178 пассажиров. Кроме белорусов есть также граждане Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины.
В Беларуси по-прежнему ведется активная работа по содействию соотечественникам в возвращении на родину из-за введения рядом стран чрезвычайных ограничительных мер ввиду коронавируса.
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Министерство иностранных дел Беларуси разместило информацию в своем аккаунте в социальной сети Facebook
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