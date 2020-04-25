Из Гоа в Минск вылетел чартерный рейс «Белавиа» с 85 белорусами на борту. И не только с белорусами

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этомкорреспондент агентства «Минск-Новости».













Всего на борту самолета 178 пассажиров. Кроме белорусов есть также граждане Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины.





В Беларуси по-прежнему ведется активная работа по содействию соотечественникам в возвращении на родину из-за введения рядом стран чрезвычайных ограничительных мер ввиду коронавируса.



