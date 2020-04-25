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«Динамо» – «Шахтер». Матч в Бресте посетили 1496 зрителей
25.04.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч шестого тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и
Стадион вмещает около 10 тысяч зрителей.
Напомним, по состоянию на 25 апреля в Беларуси уже 9590 (+817) случаев коронавируса. Умерли 67 человек. В стране не введен карантин.
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Матч шестого тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и «Шахтером» посетили 1496 зрителей.
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