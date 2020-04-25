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Экономические и социальные последствия карантина в мире

25.04.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Как видим, ситуация в мире меняется стремительно. И любые ограничительные меры влекут за собой стагнацию в экономике, и, конечно, психологическую усталость. В правительстве России состоялось совещание с ведущими вирусологами и эпидемиологами, где обсудили последствия карантина для россиян. 

Виталий Зверев, академик Российской академии наук, вирусолог: "Очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома. Они не могут получить помощь, которую получили бы без карантина. И здесь надо положить на одну чашу весов,  что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем, если с опозданием выйдем из этого карантина. Сколько людей окажется на тех же больничных койках, которые уже перепрофилированы? Сейчас посчитали в Италии, Германии: у них после карантина количество людей с хроническими заболеваниями увеличилось на 25-30 %. Кроме коронавируса, есть и другие болезни, к сожалению". 

 
 
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Как видим, ситуация в мире меняется стремительно. И любые ограничительные меры влекут за собой стагнацию в экономике, и, конечно, психологическую усталость. В...
 
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