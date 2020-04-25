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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономические и социальные последствия карантина в мире Как видим, ситуация в мире меняется стремительно. И любые ограничительные меры влекут за собой стагнацию в экономике, и, конечно, психологическую усталость. В...

Как видим, ситуация в мире меняется стремительно. И любые ограничительные меры влекут за собой стагнацию в экономике, и, конечно, психологическую усталость. В правительстве России состоялось совещание с ведущими вирусологами и эпидемиологами, где обсудили последствия карантина для россиян.