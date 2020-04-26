«В лужу сядут все, и это отразится на каждом». Как малый бизнес пытается выжить в кризис

Источник материала: Tut.by

Малый бизнес сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за падения рубля и распространения коронавируса заметно снизилось число покупателей товаров и потребителей услуг. Предприниматели по-разному реагируют на ситуацию: одни ставят свое дело на паузу, другие ведут переговоры о снижении арендных ставок, третьи пытаются как-то трансформировать свой бизнес под новые реалии, когда многие потенциальные потребители сейчас сидят дома. К примеру, художественный руководитель нескольких минских танцевальных школ Ирина Довнар организовала онлайн-занятия. А Юрий, хозяин игрового пространства «Кувалда» в столице, собирал подписи в Администрацию президента, чтобы добиться арендных каникул. «Мы не просим денег, мы просим не забирать последнее», — говорит Юрий. FINANCE.TUT.BY поговорил с представителями малого бизнеса о том, как они пытаются сохранить свое дело.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Владелица школ танцев: «В апреле решили закрыть один филиал из-за отсутствия клиентов»

О сложной ситуации в бизнесе рассказала Ирина Довнар, художественный руководитель нескольких школ танцев в Минске.

«В апреле решила закрыть один почасовой филиал из-за отсутствия клиентов, — рассказывает Ирина. — Собрали подписи для обращения в Совет министров, чтоб они повлияли на ситуацию с арендой и, возможно, дали арендные каникулы. С середины марта люди ходили все реже и реже, несмотря на действующие абонементы. Ссылаясь на страх заболеть, к апрелю остались единицы, а сейчас и их нет. Абонементы никто не покупает из-за неопределенности ситуации, поэтому и систему абонементов убрали и предлагаем почасовые уроки.





Ирина также рассказывает про арендные ставки привязаны к курсу евро.

— Аренда привязана к евро, и чтобы разорвать договор с арендодателем, нужно сообщать за 3 месяца. Скидку по аренде дали только на одном объекте, по остальным веду переговоры. Но когда полностью отсутствуют клиенты, эта скидка — как мертвому припарка. Протянуть можно один месяц, а дальше в долговую яму себя загонять, — говорит Ирина. — Многие считают, что люди, которые открыли бизнес, хранят пачками деньги в сейфе у себя в частном доме — это смешно. С учетом того, что конкуренция в Минске высокая и чтоб заработать, нужно сбрасывать цену, предлагать какие-то фишки, клиентов перетягивать, вкладывать деньги в ремонт помещений. Поймите, здесь тоже работают люди: не получит денег преподаватель — не придет он к вам в магазин или откажется от вашей услуги. В лужу сядут все, и это отразится на каждом.

В этой ситуации Ирина запустила онлайн-обучение, чтобы «не потерять клиентов и не закрыться». Но количество детей в разы меньше и занятия дешевле. «И поэтому выручки недостаточно для покрытия арендных и коммунальных платежей», — рассказывает Ирина.

Хозяин игрового пространства: «Мы не просим денег, мы просим не забирать последнее»

Отправляемся в шестой корпус завода «Горизонт», здесь находятся всевозможные фотозоны, квест-румы, игровые пространства, бильярдные, кафе и предприниматели в сфере услуг. Всего около 70 арендаторов. Пообщались с Юрием — хозяином игрового пространства «Кувалда».

«Обычно у нас в неделю от 10 вечеринок/мероприятий и 25 квестов в неделю, на этой неделе был 1 квест. Люди отменяют заказы. Последнюю неделю администратор, который в прошлом месяце в день отвечал на 30−50 звонков, сейчас сидит без дела. Нечего сидеть, отпускаю домой с сохранением зарплаты. На 95% падение количества клиентов, и это у всех в корпусе, — рассказывает Юрий.





По его словам, арендодатель пошел навстречу и зафиксировал курс евро по курсу Нацбанка на 1-е марта до 1 июня, но это совершенно не меняет ситуацию: нет людей — нет денег. Некоторые создают краудфандинговые счета и стараются коллективно собрать средства на погашение аренды.

Юрий рассказывает, что занимался сбором подписей от собственников бизнеса к арендаторам. Обращение отправили в Администрацию президента. Среди прочих просьб — предоставить арендные и налоговые каникулы сроком на 2 месяца.

«В отличие от представителей крупного бизнеса, мы не просим денег, мы просим не забирать последнее. Мы все в одной лодке, в одном океане, который очень сильно штормит. Экономика пострадает в любом случае, правительству нужно выбирать из двух зол: лишиться поступлений в бюджет от малого бизнеса сейчас, но получить после кризиса свое, либо получить пополнение в бюджет сейчас с резким уменьшением числа плательщиков в ближайшем. Я понимаю, что для страны сейчас на первом месте здравоохранение, зарплаты и пенсии. Конечно, без культуры и развлечений можно прожить, но посмотрите на другие страны: отменяют Олимпийские игры, футбол, чемпионаты, «Евровидение» особенно жалко, а у нас — парад ко Дню Победы. Правильнее было бы в этом году использовать эти средства на поддержку тех, кто находится в тяжелом положении, в первую очередь ветеранов, а потом уже и малый бизнес».

Юрий рассказывает, что устроили акции со скидками, чтобы привлечь клиентов. «Я против поднятия цены, так как понимаю, что у людей тоже денег меньше. Маржу урезаю и буду работать в ноль. Подушка безопасности, к сожалению, небольшая», — отмечает Юрий.

Он рассказывает, что рассматривает вариант перехода в онлайн. «Это и безопасно, и практично, мы не были подготовлены к этому раньше и сейчас рассматриваем возможности. Иногда бизнесу нужно остановиться, посчитать, на чем можно заработать, на чем сэкономить, улучшить качество мероприятий, доделать старые задумки, открыть новые направления и продолжить работать. Я оптимист, а еще и реалист: месяц-два — и все вернется на круги своя. И конечно, нужно не перегибать палку и идти людям на уступки», — говорит Юрий.

Еще есть комментарий ИП Елены, она арендует площадь в «Соседях», занимается торговлей мелочовкой типа свечек, картин по номерам, подарочной упаковкой: «Ну как дела обстоят: границу закрыли, поэтому в Москву за товаром никто не может поехать, а у кого получается все-таки получить товар, то он уже совсем по другой цене (все подорожало). Наши поставщики изначально загибают цены: например в «Белбогемии», где цены и раньше были не самыми низкими, с 1 апреля они выросли на 16%, мне пришлось отказаться от товара, потому что ценник пришлось бы ставить очень высокий. И я понимаю, что за такие деньги наш народ не сможет, да и не захочет, покупать ту же вазу или свечу, тем более что в больших гипермаркетах они могут быть в разы дешевле. Еще с оплатой аренды у многих вопросы, так как, во-первых, валюту не купить, а во-вторых, курс так взлетел, что капец! Людей мало, и они хотят доставку на дом».

Предприниматели: «Если посчитать расходы, смысла в такой торговле нет»

«Клиентов практически нет. Поставщики подняли нам цены, мы в свою очередь не поднимали, уходим в минус. Если такая «деятельность» продлится больше месяца, буду закрывать свой павильон. Сейчас очень неопределенное время, и лучше его переждать, доходы упали, а еще постоянная угроза здоровью из-за этого вируса», — говорит один из предпринимателей, который торгует одеждой в ТЦ «Силуэт». В этом торговом центре хватает закрытых павильонов. По мнению торговцев, это связано «c отсутствием клиентов из-за страха общественных мест либо с отсутствием денег».

— Продаем оборудование, потому что закрываемся, условия сейчас тяжелые: вырос курс евро, аренда, пандемия и отсутствие посетителей. Просвета нет. Арендодатели идут на уступки, но учитывая положение, нужно заплатить еще зарплату персоналу, налоги и закупить товар. Если всё посчитать, смысла в такой торговле нет. Апрель — «мертвый месяц», май следом выпадает, а летом покупательная способность ниже, больше тратят на развлечения. Все эти пять месяцев нужно будет доставать деньги из своего кармана и отдавать арендодателю, — комментирует свое решение предприниматель Наталья, которая торгует женской одеждой в ТЦ «Немига-3».

Единой ценовой арендной политики в этом торговом центре нет, у павильонов разные собственники и тарифы. Например, у павильона, в котором торговала Наталья, аренда до пандемии была 55 евро за квадрат плюс коммуналка, сейчас на новых условиях — квадратный метр стоит 25 евро первые два месяца с момента аренды, дальше — в зависимости от обстановки.

— Решили уйти на карантин, покупатели фактически не ходят, люди изолируются по максимуму. Некоторые предприниматели работают только по выходным. Ситуация больше связана с эпидемиологической обстановкой: люди не рискуют здоровьем ради второстепенных по важности покупкам, коими наш товар и является. Арендодатели у нас разные, и тут как повезет: есть те, кто идет навстречу и понимает, что происходит в стране, а есть те, кто уперся рогом, — рассказывает Али, владелец одного из павильонов.

По разным оценкам, торговля непродовольственными товарами в марте сократилась от 20 до 90%.

— Для почти 85% предпринимателей в ближайшее время наступит невозможность далее осуществлять свой бизнес, и они будут разорены, — прогнозирует Анатолий Шумченко, руководитель общественного объединения «Перспектива», на основе изученного мнения предпринимателей. — Начнутся хаотичные съезды из магазинов, расторжения договоров вследствие отсутствия прибыли и уплаты по обязательствам — заключённым договорам аренды и налогам. Таким образом, «Перспектива» прогнозирует в течение мая кризис неплатежей, или так называемый эффект домино, когда цепочка начнёт разрываться снизу доверху. По словам предпринимателей, торговли практически нет и все идет к разорению и уничтожению ИП как класса. Мер поддержки правительства на сегодня нет для данного сектора экономики, а всё, что было предложено, — достать кубышки, которых уже давно нет».