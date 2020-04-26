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«Идите куда хотите!». Студентов БНТУ выселяют из общежития, сюда поселят зараженных коронавирусом
26.04.2020 17:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Нас даже не спросили, есть ли нам куда ехать, смогут ли забрать родители или не смогут. Идите куда хотите!», рассказывает студентка Белорусского национального технического университета. Студентам, которые проживают в общежитии № 17 около столичной станции метро Борисовский тракт, по их словам, в воскресенье до 21.00 сказали выселится. Потому что в это здание, по их словам, собираются заселить студентов с выявленным коронавирусом из других общежитий.
О том, что из общежития БНТУ № 17 выселяют студентов, нам сообщила одна из живущих там студенток.
— Нам сказали, что вчера в 12.00 было какое-то экстренное собрание, на котором решили переделать наше общежитие в некий госпиталь для зараженных коронавирусом студентов. Всех студентов, живущих здесь, обязали сегодня выселиться до 21.00, — рассказывает девушка. — И не важно, есть тебе куда ехать или нет. Сказали забрать все вещи, которые можно. Что нельзя, оставить в комнатах. А там, когда будет можно забрать, неизвестно. Сейчас здесь и родители студентов, все пакуют вещи.
По словам студентки, сейчас в общежитии находятся представители деканата, это они и сообщили о выселении. Студентов попросили выселиться до сентября.
Подтвердили выселение и другие студенты. Говорят, прошли слухи, что зараженных в общежитие привезут уже сегодня вечером.
— Администрация сказала, что в 10 вечера привезут из 6 общежития студентов, которые заразились. Поэтому нам до этого времени нужно выехать. И сейчас мы собираемся и выселяемся. Никакого жилья нам взамен не предлагают, — рассказывает студентка. — По возможности все звонят родителям, просят, чтоб забрали, уезжают по домам. Толком никто ничего не говорит.
Предоставят ли какое-то жилье тем, кого выселили, до конца учебного года, студенты говорят, что им не сообщили.
— Нас даже не спросили, есть ли нам куда ехать, смогут забрать родители или не смогут. Идите куда хотите! К примеру, я иногородняя и меня забрать быстро с вещами не могут, машины своей у нас нет, — рассказывает еще одна девушка, которая жила в общежитии № 17. — Придется оставлять их в Минске у знакомых, ехать домой. А потом уже искать машину, чтобы забрать вещи.
Студентка отмечает, что по тем ценам, что сейчас на аренду жилья, не каждый сможет что-то снимать. Тем более, что еще время нужно, чтобы найти это жилье. Даже на переезд в другое общежитие, если дадут место, нужно время. «А где сегодня спать?», задается вопросом девушка.
В общежитии комментировать, что там сейчас происходит и почему так внезапно выселяют студентов, отказались.
— В девять часов будет проректор, все вопросы к нему, — ответил дежурный.
Позже на интернет-ресурсе БНТУ
В сообщении руководство университета приносит свои извинения за доставленные неудобства и убедительно просит проживающих в общежитии № 17 студентов освободить свои комнаты. Также там говорится, что оплата за пользование общежитием за этот период взиматься не будет.
Руководство университета пообещало живущим в общежитии № 17 студентам, что «никто не останется без места проживания и они могут обратиться в студенческий городок для предоставления мест в других общежитиях университета».
В Министерстве здравоохранения также обещали прокомментировать ситуацию, но получить комментарий оперативно не удалось.
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Выехать из своих комнат студенты должны уже сегодня до 21.00.
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