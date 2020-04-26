Лукашенко: надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет пандемия

Источник материала: Виртуальный Брест

Надо думать о том, что будет с Беларусью - экономикой и народом страны - после того, как завершится пандемия. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает корреспондент БЕЛТА.





"То ли еще будет, и где будем мы после этой беды. Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад", - сказал глава государства.





Александр Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать экономику. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы - газ, нефть и прочее. Или тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?" - поставил вопрос белорусский лидер.

По его словам, последствия в таком случае могли бы привести к сильной зависимости или же фактически подчинению богатым и сильным государствам. "Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Глава государства отметил, что даже богатые европейцы сейчас уже начали отменять карантинные меры, несмотря на то, что вопрос с пандемией не снят с повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится", - считает Президент.