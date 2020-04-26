Лукашенко посетил Наровлянский район: как изменился пострадавший от аварии на ЧАЭС регион за 34 года – о перспективах развития, рабочих местах и инфраструктуре

Источник материала: ОНТ

Информационный иммунитет нужен был раньше, нужен сейчас и будет нужен всегда. Ведь каждый сложный момент сопровождается информационным давлением. Причём с сожалением приходится замечать, что зачастую, чем лучше мы действуем, тем яростнее это давление. Возможно, пора это использовать как своего рода индикатор, как стрелку компаса – значит верно идём. Получается так?

Вспомните 90-е, когда на руинах некогда мощной державы каждая вновь образованная национальная власть в меру своих сил, знаний, порядочности и ответственности строила свои новые суверенные государства. Помните, какое давление было на нас за то, что не пошли как все и не стали, распродавать госимущество по бросовым ценам, за то, что не стали закрывать научные институты, за то, что не отказались от сельского хозяйства, не сократили число больниц и коек в них.

Или актуальный сегодня пример – вспомните, как почти пальцем показывали, когда белорусы решили попытаться вернуть к жизни земли, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС. Те, которые можно было и нужно было возвращать. Это была настоящая масштабная операция спасения земель и в первую очередь людей, которые там жили и не собирались уезжать с малой родины. Не верили, что мы сможем. Но мы смогли. И сегодня, например, никого не удивишь, что там работают производства, строятся научно-практические центры, растут дома, развиваются хозяйства, дети ходят в сады и школы. Кстати, на счёт детей. Наровлянский район Гомельской области сегодня в числе лидеров по естественному приросту населения в стране. В прошлом году рождаемость выросла на 5 % при том, что общая смертность сократилась на 15 %. Вот так.

Вот это и есть – думать своим умом, исходить из своих реалий и национальных интересов. Как бы громко это не звучало, но, возможно, это и есть наш путь.

Ну, а что касается возрождения земель, то сегодня, 26 апреля, уже по традиции, как и каждый год на протяжение многих лет, наш Президент именно там. Когда-то он дал слово их возродить, взял на себя эту ответственность и сегодня это уже контроль другого порядка. Ведь надо идти дальше. Время уже не спасать некогда пострадавшие регионы и даже не возрождать, а искать новые точки роста для более активной включённости в республиканскую экономику.

Все регионы Полесья, кажется, каждый год особо готовятся к концу апреля – притом, что в целом именно эти районы Беларуси отличает какая-то особая хозяйственностью и порядок. Но всё же с первых президентских лет Александр Лукашенко 26 числа (или рядом) прилетает именно сюда.

Доклады Главе государства при этом не ограничиваются строго восстановлением земель, которые принято считать пострадавшими от Чернобыльской катастрофы. Позже Президент, кстати, подметит - нам вообще не мешало бы промониторить все зоны отселения, может, там уже не так уж и плохо? Как неплохо в целом в сельском хозяйстве: да, коронавирус - это проблема, но пока страны позакрывались, с ними можно договариваться на будущее, а не сидеть и ждать.

Эстафету доклада перехватывает губернатор Гомельщины. И тут Геннадий Соловей сталкивается с уже привычным требованием Президента - меньше говорить о достижениях, больше - о проблемах.

Александр Лукашенко напоминает: неудачи списать на коронавирус не получится, и планы по приросту регионального валового продукта никто не отменял. И в целом от губернаторов Президент требует разумных инициатив: построить бассейн, например, идея хорошая, но хватает ли жилья? Это ведь важнее. Такая же риторика сохраняется уже в разговоре с главой Наровлянского района. Через пару минут его прерывает Президент, когда тема заходит о задачах республиканского уровня.

А вот работу совхоз-комбината «Заря» Президент назовёт хорошим примером для республики. «Заря» вообще - соседняя, мозырская, но там свободных земель осталось мало, вот и выходят предприятия на соседние - Хойникский и Наровлянский - рынки. Всем хорошо: госпредприятие получает прибыль, госземли не простаивают. Решают технологии: прошлым летом из-за засухи потеряли почти половину урожая. Сильнее всего пострадали зерновые. Поэтому в этом году решили сеять больше кукурузы – эта культура способна выдержать даже самое знойное лето. Хорошая подстраховка для кормовой базы. График напряженный: все работы необходимо завершить до 9 мая. А сейчас, говорят аграрии, главное - не упустить влагу.

Игорь Крутов, механизатор сельхозпредприятия «Владимировский-Головчицы» Наровлянского района: «Раньше проще было, а сейчас вот эта погода у нас, засуха, это влияет. Раньше урожаи хорошие были, а сейчас влаги мало, так вот - надо быстро сеять, чтобы хоть что-то да пошло».

У будущего кукурузного поля Александр Лукашенко удивляется - неужели хотите Президенту показать всю вашу технику и неужели думаете чем-то удивить? «Заря» говорит - хотим рассказать о технологии, которая делает кукурузу прибыльным продуктом. После одобрения техникой хвастаться всё же начали, но Александр Лукашенко о качествах тракторов и сеялок предпочёл всё же спросить у тех, кто на них работает.

Дальше - молочно-товарная ферма совхозкомбината. И здесь, помимо хороших статистических показателей, пожалуй, самые белоснежные стены и самая чистая солома из всех ферм, которые довелось увидеть журналистам за долгие годы. Порядок, впрочем, класс бьёт, но лучше дополнять. И вот классная идея - продавать комплекты ферм от «Гомельагрокомплекта». В том числе, на экспорт.

Президент ещё раз здесь напомнил, что в пострадавших после Чернобыля районах нужны многоотраслевые производства - это и доход в местные бюджеты, и рабочие места, и перспектива возвращения сюда людей. Ведь возвращаться хотят, а время стереотипов уходит. За 34 года Наровлянский регион сильно изменился. С господдержкой появляются новые рабочие места, улучшается инфраструктура и строятся жилые дома. Только в этом году в Наровлянском районе введут в эксплуатацию больше 3000 кв. м жилья. Свои квартиры получат 20 многодетных семей. Один из таких проектов в деревне Завойть оценил Президент. И вроде всё в этих домиках на 80 квадратов хорошо - и снаружи, и изнутри. Цена только чуточку смущает.

А вот, что касается в целом инфраструктуры, некоторые районы Минска позавидовали бы. И не сказать, это одна такая показательная деревня. От территории Полесского радиационного заповедника до деревни Гридни, например, тоже рукой подать. Когда-то здесь было 150 домов и три большие улицы, но сразу после аварии всех жителей вывезли в другие районы и даже области. Только многие так и не смогли там прижиться. Через год-два людей потянуло назад.

Ева Бондарь с семьей родную деревню бросила в 86-м. Переехали в Витебскую область - там дали дом и помогли с работой. Но воспоминания о малой родине не давали покоя - через 9 лет семья вернулась домой. Сначала жили как самосёлы, а через некоторое время деревне вернули официальный статус.

Но, увы, не все деревни вернулись к жизни - напоминание об этом теперь будет в Завойти.

Впрочем, куда важнее - что память об этом осталась у людей, не помешав при этом искреннему желанию возродить свою малую родину. Такое же желание - не забывать эти места, которые требуют особого подхода, и у Президента.

Пока Президент отвечал на вопросы жителей деревни, на улице становилось всё прохладнее, а тучи и ветер начали намекать на дождь. Но вопросов от этого не убавилось, и, пожалуй, за пару месяцев впервые ничего не спросили про коронавирус. Хороший ведь знак, раз уж есть не менее важные задачи.

Или вот мелиорация: пока городские всё больше думают про маски от коронавируса, деревенские работают, и думают, где и как будут жить и работать их дети и внуки.

Пока Президенту дарили подарок на память, кто-то из толпы местных жителей обронил - было бы хорошо, чтобы Александр Лукашенко приезжал почаще. И не потому, что в эти дни весь регион наводит тотальный порядок, а просто - от души.

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