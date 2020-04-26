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Коронавирус в Беларуси. Главные события за неделю
26.04.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чем запомнилась неделя и что по коронавирусу имеем на день сегодняшний, расскажет Анастасия Дехтяр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Отражают продолжительную атаку те, кто на передовой. В строю на первой линии пополнение: врачи других профилей проходят переквалификацию и подставляют свое плечо в белом халате инфекционистам. Почти пятая часть всех докторов лечат коронавирус.
Cчастье, что на помощь тыловым службам приходят добровольцы.
Вот и совершенно свежая новость. Буквально этой ночью грузовой Boeing-747, самый вместительный в нашей стране, приземлился в Минске. Неоценимая поддержка с конкретным весом – 50 тонн и объемом порядка 500 кубометров.
Гуманитарную передачу для системы здравоохранения нашей страны собирали белорусские и китайские предприятия и организации, регионы-побратимы. Так не хочется вешать лейблы – «бизнес с высокой социальной ответственностью». Да, такие громкие слова соответствуют внутренней, что ли духовной позиции коммерческих компаний.
Спрос породил предложение. Все медикаменты выбраны в соответствии с запросами медиков. Сотни тысяч респираторов, конкретные противовирусные средства, зарекомендовавшие себя в борьбе с COVID-19, реагенты для тестов и многое другое, что так нужно сейчас.
В деле и спасатели Беларуси. Не только исполняя свой прямой профессиональный долг, откликнулись на зов чести и открыли свою финансовую копилку. Кстати, в Гродненской области она заполнилась буквально через считанные минуты после появления. Ведь уж они, как никто другой, понимают, что значит рисковать своим здоровьем и жизнью ради других людей.
Каждый жест от души – катализатор для медиков, такая поддержка позволяет уверенно переступать порог опасного периметра.
Перечислить все просто невозможно. Сколько их – дорог сердца? Такой прямой магистралью помощи стал и крупный транш от добровольного сообщества IT-компаний. Внушительную партию респираторов в понедельник передали в больницы.
700 тысяч единиц амуниции высокого уровня защиты позволяют медикам до 8 часов работать в полной безопасности. История дефицитного приобретения остается, как говорят, за кадром. Несмотря на повышенный мировой спрос, белорусским послам добра поставку удалось осуществить всего за 10 дней.
В Минске и Витебске на неделе задержали нелегалов, которые втридорога продавали актуальный товар. Пандемия – проверка и старых добрых мудростей, таких как «друг познается в беде». И сейчас время для геополитики солидарности.
Под занавес рабочей недели в Беларусь прибыла первая значительная помощь от страны Евросоюза. Поддержала Польша.
Как и прогнозировалось отечественными топ-специалистами от медицины и подтверждалось международными, конец апреля – пик.
В Минздраве ежедневно рапортуют: ситуация под контролем, а дальше конкретика по коечным местам, свободной медтехнике. Цифры для тех, кто любит «порядковость».
А вот для тех, кто не любит порядок, вернее, его не соблюдает, цифры могут показать отрицательный баланс на личном финансовом счете. Самый большой уже выписанный штраф – 1215 рублей. Речь о нарушителях самоизоляции. Таких, как показывает практика, опасно оставлять под залог собственной совести.
С 20 апреля на противовирусную зачистку объектов здравоохранения и промышленности вышли химики Вооруженных Сил. Этакое подкрепление для коммунальщиков, которые усиленно обрабатывают транспорт, жилфонд и общественные места. 170 специалистов и 60 единиц техники.
Кстати, этой ночью, что на стыке выходных, военнослужащие сводного батальона РХБ защиты были замечены за
С пятницы, 24 апреля, у стен борисовской инфекционки появился внезапный сосед цвета хаки. Военные развернули полевой пункт дезинфекции. До 15 мая спецгруппы будут обрабатывать машины скорой помощи, вернувшиеся с вызова.
Самая непродолжительная в году, а в этот раз еще и короче на две недели. С понедельника, 20 апреля, в школах началась четвертая учебная четверть. Наполняемость классов разная. И если физическое присутствие детей в стенах учебного заведения – тема по большей части для родителей дискуссионная, то учиться и еще раз учиться – однозначно нет. Грызут гранит науки все: некоторые дистанционно, но и с таких «домашних» учеников спрос – не к доске, так онлайн!
Пандемия так или иначе переформатировала жизнь, подгоняя под вынужденные условия. Иногда эти задачи далеко не в одно действие.
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
В этих непростых условиях всё работает на безопасность. При поддержке дипломатов на неделе возвратились на родину 8 командированных в Казахстан белорусов. Прошедшей ночью в Минске приземлился эвакуационный рейс «Белавиа» из Гоа. Из Индии улетели 180 человек, из которых 85 – белорусы, в том числе два маленьких ребенка. Еще 95 пассажиров – граждане иностранных государств.
Кстати, в нашей авиагавани уже несколько дней как работает новый электронный медик. Робота в качестве безвозмездной помощи передала китайская компания-резидент парка «Великий камень». Аппарат дистанционного измерения температуры разработан недавно. Кстати, премьера такого железного медбрата случилась как раз в период эпидемии коронавируса в Китае.
Одно из важнейших событий недели – Беларусь начала собственный научный проект по терапии пациентов с коронавирусом иммунной донорской плазмой. Это сработало и уже «вытянуло» десяток пациентов. 25 человек, переболевших COVID-19 и сдавших органический материал, стали спасителями тяжелых пациентов из Минска, Витебска, Лиды.
Чтобы максимально ускорить процесс подготовки плазмы к переливанию, медики используют специальную технологию. Она позволяет за 5-6 часов получить полностью готовую к использованию жидкость.
Переливание не спасает пациента от вируса, но такая своего рода поддержка иммунитета – пока единственный и достаточно действенный способ лечения во всем мире. Антитела в плазме переболевшего после переливания обеспечивают в организме инфицированного рост иммунитета, это может ускорить процесс выздоровления.
Время помогать. Тот, кто сам побывал в такой ситуации, понимает, насколько это важно – зацепиться за возможность. А она есть – сдать кровь во имя победы над смертью можно во всех регионах страны. Для лечения пациентов в Беларуси сейчас используется все, что есть в мире. На следующей неделе ожидается поступление еще одного экспериментального препарата.
Вот такое вдохновляющее сообщение от белорусских десантников.
Шоу-биз не остался в стороне. Включился в благотворительный онлайн-марафон под хештегом «Беларусь без COVID-19».
Во время концерта к белорусским артистам присоединились звёзды российской и украинской эстрады. Артисты благодарят медиков, которые сражаются с вирусом. Собранные средства пойдут на борьбу с пандемией.
Светлана Иванова, заместитель главного врача Круглянской ЦРБ:
В продолжительный весенний уик-энд врачи настоятельно просят воздержаться от путешествий. Не подбрасывайте им работы, не будьте дезертирами в этом сражении. Ведь роковое «авось» может стать «вдруг». Предстоящая Радуница – хоть и повод посетить кладбища, однако у коронавируса нет выходных. Собственно, как и у настоящей памяти.
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Новости Беларуси. Чем запомнилась неделя и что по коронавирусу имеем на день сегодняшний, расскажет Анастасия Дехтяр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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