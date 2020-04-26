|
О специальном фонде для медиков, ситуации на рынке труда и о ценах на продукты. Рассказывает Елена Манкевич
26.04.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как обстоят дела на рынке труда Беларуси, что показывает мониторинг цен и куда обращаться, если COVID-19 сильно усложнил жизнь?
Юлия Огнева, СТВ:
О специальном фонде для медиков: выплаты составят от 600 до 5000 рублей
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Тем, кто получит инвалидность в итоге, если вдруг такие ситуации будут возникать, тоже предусмотрены выплаты, но уже более высокого порядка. В случае гибели медицинского работника или человека, который был связан, помогал, оказывал помощь, то уже порядка 5 000 рублей семье этого человека.
Те медики, которые будут находиться на больничном до 21 дня, кто будет заражен и перенесет в более легкой форме, тем будут оказывать помощь непосредственно наши профсоюзные организации здравоохранения. Они будут порядка 200 рублей направлять каждому человеку, кто будет находиться на таком больничном листе – именно медикам.
Юлия Огнева:
Елена Манкевич:
Юлия Огнева:
«Мы объявили акцию «Справимся вместе»
Елена Манкевич:
Юлия Огнева:
«Мы приняли решение о создании на каждом предприятии, где есть профсоюз, касс взаимопомощи»
Елена Манкевич:
«Уже 4 миллиона 200 тысяч направлено на выплаты людям»
Первая волна была – это, конечно, закупка дезрастворов, обеззараживающих средств, мыла, обеспечение перчатками, где это необходимо, масками. Потом были составлены списки на каждом предприятии людей, которые наиболее нуждаются в этой помощи. В среднем в кассах взаимопомощи, о которых мы говорим, уже 4 миллиона 200 тысяч направлено на выплаты людям.
О ситуации на рынке труда: «Достаточно стабильная»
Юлия Огнева:
Елена Манкевич:
Мы проводим еженедельно сейчас мониторинг занятости людей по отраслям промышленности, где есть наша профсоюзная организация. И по итогам прошлой недели у нас данные, что порядка 19 тысяч человек находились в простое от 1 до 10 дней, 12,5 тысячи работали неполный рабочий день и порядка 25 тысяч человек находились в социальных отпусках – как в оплачиваемых, так и неоплачиваемых.
Я могу сравнить с предыдущей неделей. Если мы говорим о первой позиции, то есть о людях, которые не трудились, были в простоях, то увеличение, по нашим данным, на 3 600 человек. Что касается неполного рабочего дня, там чуть больше 1 000. И там, где люди в социальных отпусках, тоже несущественная цифра.
Если брать в целом по стране и о каких-то тенденциях, это не совсем корректно, потому что четких данных нет. Но я хочу сказать, что это небольшое количество людей, совсем небольшое.
Юлия Огнева:
Елена Манкевич:
Юлия Огнева:
О ценах в Беларуси: «Мы проводим еженедельный мониторинг по 25 основным позициям»
Елена Манкевич:
Вот мы начали этот анализ. Первые мониторинги нам показали, что крупы пошли вверх и достаточно серьезно. Если до этого ситуация с гречневой крупой была, о пшенной говорили, то мы обратили внимание, что и рис пошел, в цене начали подыматься и овсяные хлопья – все это параллельно, и мука стала подтягиваться.
Мы вышли с предложением, чтобы ввели регулирование цен на социально значимые товары
И мы тогда вышли с предложением на правительство о том, чтобы ввели регулирование цен на этот период на социально значимые товары, которые пользуются повышенным спросом населения. Причем мы понимаем, что ряд позиций у нас завозится.
Что касается остального – ежемесячные мониторинги – то есть сезонность, о которой мы можем говорить. Допустим, это отдельные виды фруктов, овощи (сейчас пошел новый процесс выращивания – освещение другое, другие удобрения идут). Плюс мы смотрим на мясные продукты (свинина, говядина), молоко, яйца, сметана – то, что люди берут, то, что пользуется (спросом – прим. ред.). Рост цен есть, он несущественный. У нас будет мониторинг в конце этого месяца, у нас уже будут цены. Я думаю, к 29 числу сможем озвучить уже более…
«На импортные товары рост цен существенный»
Юлия Огнева:
Елена Манкевич:
«Профсоюзы всегда выступали о том, что цены могут расти, когда растут зарплаты и доходы людей»
Юлия Огнева:
Елена Манкевич:
Юлия Огнева:
Елена Манкевич:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О специальном фонде для медиков, ситуации на рынке труда и о ценах на продукты. Рассказывает Елена Манкевич
Новости Беларуси. Как обстоят дела на рынке труда Беларуси, что показывает мониторинг цен и куда обращаться, если COVID-19 сильно усложнил жизнь? На эти и другие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)