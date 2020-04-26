ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ольга Куриленко показала, как выглядит после коронавируса

26.04.2020 22:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ольга Куриленко показала, как выглядит после коронавируса

Ольга Куриленко, которая недавно переболела коронавирусом, на сегодняшний день находится на самоизоляции в своём доме в Лондоне. Она строго соблюдает все предписанные властями меры.

На некоторое время Ольга не обновляла свою ленту в Instagram. Из-за этого некоторые поклонники актрисы волновались за то, как звезда себя чувствует после болезни и как она выглядит. 

Куриленко смогла отгадать потребности фанатов их любопытство. Она выложила в Сеть максимально естественное селфи.

На фото в Instagram Ольга предстала перед подписчиками без макияжа. Она лежала в кровати в окружении подушек нежно-зелёного оттенка, который совпадал с её постельным бельём.

Поклонники актрисы тут же осыпали комплиментами её природную красоту: «Абсолютно прекрасна», «Ольга, ты классная и выглядишь супер!», «Вы королева красоты», «Такая настоящая».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Куриленко, которая недавно переболела коронавирусом, на сегодняшний день находится на самоизоляции в своём доме в Лондоне. Она строго соблюдает все...
 
Новости дня
Новости
 
Александру Лукашенко показали одноквартирные дома, которые строит Светлогорский комбинат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика