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Ольга Куриленко показала, как выглядит после коронавируса
26.04.2020 22:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ольга Куриленко, которая недавно переболела коронавирусом, на сегодняшний день находится на самоизоляции в своём доме в Лондоне. Она строго соблюдает все предписанные властями меры.
На некоторое время Ольга не обновляла свою ленту в Instagram. Из-за этого некоторые поклонники актрисы волновались за то, как звезда себя чувствует после болезни и как она выглядит.
Куриленко смогла отгадать потребности фанатов их любопытство. Она выложила в Сеть максимально естественное селфи.
На фото в Instagram Ольга предстала перед подписчиками без макияжа. Она лежала в кровати в окружении подушек нежно-зелёного оттенка, который совпадал с её постельным бельём.
Поклонники актрисы тут же осыпали комплиментами её природную красоту: «Абсолютно прекрасна», «Ольга, ты классная и выглядишь супер!», «Вы королева красоты», «Такая настоящая».
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Ольга Куриленко, которая недавно переболела коронавирусом, на сегодняшний день находится на самоизоляции в своём доме в Лондоне. Она строго соблюдает все...
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