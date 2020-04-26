Ольга Куриленко показала, как выглядит после коронавируса

Источник материала: ОНТ

Ольга Куриленко, которая недавно переболела коронавирусом, на сегодняшний день находится на самоизоляции в своём доме в Лондоне. Она строго соблюдает все предписанные властями меры.

На некоторое время Ольга не обновляла свою ленту в Instagram. Из-за этого некоторые поклонники актрисы волновались за то, как звезда себя чувствует после болезни и как она выглядит.

Куриленко смогла отгадать потребности фанатов их любопытство. Она выложила в Сеть максимально естественное селфи.

На фото в Instagram Ольга предстала перед подписчиками без макияжа. Она лежала в кровати в окружении подушек нежно-зелёного оттенка, который совпадал с её постельным бельём.

Поклонники актрисы тут же осыпали комплиментами её природную красоту: «Абсолютно прекрасна», «Ольга, ты классная и выглядишь супер!», «Вы королева красоты», «Такая настоящая».

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