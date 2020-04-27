В Гонконге, несмотря на карантин, возобновились акции протеста

DW . 26 апреля, в Гонконге, несмотря на карантинные ограничения из-за коронавируса, возобновились антиправительственные акции протеста. Об этом сообщает





По данным агентства, в одном из торговых центров Гонконга собрались несколько сотен демонстрантов, чтобы выразить протест администрации региона и правительству Китая. Это первая акция с начала вспышки коронавируса.













Отмечается, что акция проходит, несмотря на карантинные ограничения, которые продлятся минимум до 7 мая. Ограничительные меры включают запрет на массовые мероприятия, но позволительно собираться вчетвером. Чтобы не нарушать карантин, протестующие собираются маленькими группами и придерживаются дистанции.





Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине полиция задержала более 100 человек, которые протестовали против карантинных ограничений. Возле театра Фольксбюне недалеко от центра города протестовали около 1000 демонстрантов.