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Трамп и Макрон согласились с необходимостью реформирования ВОЗ
27.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Президенты провели переговоры.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает
Отмечается, что Трамп и Макрон обсудили позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в открытии мировой экономики.
"Два лидера выразили надежду на скорейшее... обсуждение ответа ООН на пандемию. Президент Трамп и президент Макрон согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус надеется, что администрация президента США пересмотрит вопрос о приостановлении финансирования организации.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.
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Президенты провели переговоры.
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