ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп и Макрон согласились с необходимостью реформирования ВОЗ

27.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президенты провели переговоры.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что Трамп и Макрон обсудили позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в открытии мировой экономики.

"Два лидера выразили надежду на скорейшее... обсуждение ответа ООН на пандемию. Президент Трамп и президент Макрон согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус надеется, что администрация президента США пересмотрит вопрос о приостановлении финансирования организации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ потеряла огромное количество времени, а также прикрывала вспышки коронавируса в Китае.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
В Гонконге, несмотря на карантин, возобновились акции протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика