В Италии смягчили карантин. С 4 мая разрешены индивидуальные тренировки, с 18-го – командные

Источник материала: Tribuna.com

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о частичном снятии карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса , с 4 мая.

Меры также затронут и профессиональный спорт – с 4 мая будут разрешены индивидуальные тренировки, с 18-го – командные.

«С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее 2 метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил социального дистанцирования.

Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.

Касательно возобновления чемпионата – в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с [министром спорта] Винченцо Спадафорой . Мы все фанаты, но мы должны скрупулезно защищать здоровье наших подопечных», – сказал премьер-министр.

В Италии 197 675 человек заразились коронавирусом, 26 644 случая оказались смертельными. 64 928 человека выздоровели.

Серия А одной из первых среди лиг Европы была приостановлена в марте. После 26 туров «Ювентус» лидирует, опережая «Лацио» на 1 очко, а «Интер» – на 9.