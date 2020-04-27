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В Италии смягчили карантин. С 4 мая разрешены индивидуальные тренировки, с 18-го – командные
27.04.2020 08:39 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о частичном снятии карантинных мер, введенных из-за пандемии
Меры также затронут и профессиональный спорт – с 4 мая будут разрешены индивидуальные тренировки, с 18-го – командные.
«С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее 2 метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил социального дистанцирования.
Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.
Касательно возобновления чемпионата – в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с [министром спорта]
В Италии 197 675 человек заразились коронавирусом, 26 644 случая оказались смертельными. 64 928 человека выздоровели.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о частичном снятии карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, с 4 мая.
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