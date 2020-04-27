Тонкая линия Лукашенко

Поведение Александра Лукашенко в период пандемии – это предмет изучения для специалистов по политической психологии. Единственный европейский лидер, категорически отказывающийся от введения каких-то чрезвычайных мер. Единственный европейский президент, категорически не признающий не то чтобы угрозу коронавируса, но даже факт его существования. Единственный европейский политик, объяснивший происходящее глобальным заговором для очередного передела мира, захвата национальных экономик мировыми финансовыми институтами вроде МВФ.





При этом в Белоруссии уже более 5000 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Более 40 летальных исходов. Отрицая факт эпидемии, угрозу коронавируса, Лукашенко советует населению укреплять здоровье полевыми работами – «чтобы жрать было что, когда этот психоз закончится», играть после работы в хоккей – «на льду никаких вирусов нет», или пить водку – «предки так вирусы выводили».









Однако это последовательное на первый взгляд поведение белорусского лидера оказывается периодически нарушенным другими, не столь акцентированными заявлениями, сделанными вроде бы вскользь, но… кому надо, те услышат и поймут, что президент Белруси не средневековый мракобес, не верящий в коронавирус, потому как его не видно, а политик, противоречивыми, подчас взаимоисключающими заявлениями строящий свою линию по принципу «и нашим, и вашим». А когда эпидемия отступит, то останется место для многозначительной усмешки: я ведь говорил…





Лукашенко вскользь допустил введение не то что чрезвычайного положения, но и комендантского часа. Намекнул на увеличение зарплат врачам, сражающимся с эпидемией, которой «нет». По ходу поделился ответственностью с делегацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую сам же и пригласил в Белоруссию оценить ситуацию с COVID-19. А вслед охарактеризовал интеллектуальный уровень делегации не совсем лестно. И при этом не отказался от финансовой помощи на борьбу с вирусом.





В статье в Washington Post, посвященной Беларуси, педантично перечисляется, что делается в стране в период пандемии. Меры особенно заметны в Минске : много напоминаний регулярно мыть руки, дезинфицировать общественный транспорт и места общественных собраний, носить маски в салонах красоты, размещать столы в объектах общественного питания на расстоянии минимум 1,5 м, не посещать дома престарелых.





Столько ограничений нет в иных европейских столицах, где и чрезвычайное положение введено, и комендантский час объявлен.





При этом во всей Беларуси открыты школы, рестораны и спортивные залы, люди ходят на работу, общественный транспорт продолжает работать без перебоев, а национальный чемпионат по футболу остался единственной радостью букмекерских контор и игроков на тотализаторе.









Если сравнивать меры, принятые в Беларуси, с действиями других стран Европы, то на ум приходит разве что Швеция, либерально противостоящая пандемии. В Швеции ставка сделана на высокую самоорганизованность и самодисциплину населения. В Белоруссии население разгильдяйством и расслабленностью тоже не отличалось. Но в отличие от Швеции у страны куда более ограниченные экономические ресурсы, а в конце лета намечены президентские выборы. Этими двумя факторами, вероятно, и можно объяснить упорство властей в вопросе отказа от введения карантина.





Таким образом, Лукашенко снимает с себя ответственность за судьбу белорусского бизнеса. Он сам неоднократно прямо призывал руководителей предприятий и предпринимателей спасать свои предприятия и бизнес самим, не надеясь на государство. Оно, государство, карантин не вводило, предприятия не останавливало, так что – какие к нему вопросы и претензии?! А в причинах экономического спада можно еще обвинить соседей, закрывших границы, остановивших промышленность, с которой как-то может быть связана и Беларусь. Соседи – это Польша, Литва, Латвия, Россия. То есть получается, что соседи «изолировали» Беларусь до наступления «здоровых дней».





Через несколько месяцев Лукашенко пойдет на шестой президентский срок. Фон неважный. Экономика и так была в целом на спаде, а в каком состоянии окажется после пандемии, предсказывать не возьмется никто. Поэтому Лукашенко заготовил себе не одну, а несколько подушек безопасности. Если эпидемиологическая обстановка нормализуется к выборам, то при признаках этого белорусский лидер сменит пластинку и через какое-то время объявит о победе над опасным вирусом. Конкуренты у него, конечно, и так будут, как обычно, условные, но побеждать хочется красиво. Вопрос, правда, в цене самой победы. Но когда это особо заботило победителей?