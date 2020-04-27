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Вспышка COVID-19 в Глубоком: за 6 дней рост в 6 раз!

27.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один очаг коронавирсуной инфекции разгорается на западе Витебской области — в Глубокском районе уже 24 случая заражения, хотя 6 дней назад из было всего 4.



В этом регионе, который находится между Поставским и Докшицким районами, где эпидемиологическая обстановка уже давно неблагополучная, количество заболевших начало стремительно расти, пишет vitebsk.cc

Еще 21 апреля сообщалось, что в Глубокском районе зарегистрировано только 4 случая COVID-19, причем первый пациент уже выздоровел и выписался.

Но, уже на следующий день количество выявленных случаев в Глубоком удвоилось, а еще черед день добавился девятый случай. На 26 апреля в этом районе уже зарегистрировано 24 случая, то есть за 6 дней количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло в 6 раз. У 6 пациентов с коронавирусной инфекцией развилась пневмония.

Отметим, что Докшицкий и Поставский районы уже продолжительное время не сообщают обновленной информации об эпидемиологической ситуации. В первом по последним имеющимся данным было 72 случая COVID-19 (на 17 апреля), во втором — 32 (на 22 апреля).


Всего на 27 апреля в Беларуси зарегистрировано 11 289 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. 75 пациентов умерли, 1740 человек выздоровели и выписаны.
 
 
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Еще один очаг коронавирсуной инфекции разгорается на западе Витебской области — в Глубокском районе уже 24 случая заражения, хотя 6 дней назад из было всего 4.
 
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