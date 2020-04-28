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В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов
28.04.2020 16:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Цветочные фермы Нидерландов подготовили для туристов необычное послание. Фотографии надписи из тюльпанов стали вирусными в соцсетях,
Поля цветущих тюльпанов ежегодно становились одной из главных весенних достопримечательностей Нидерландов. В этом году тысячи туристов не смогут полюбоваться цветами из-за ситуации с коронавирусом.
Турфирмы и владельцы цветочных ферм решили подготовить для любителей путешествий необычное послание. Из тюльпанов разных оттенков на полях появились надписи «Увидимся в следующем году». Таким образом туристам сообщили, что в Нидерландах по ним также скучают.
Снимки полей с надписью стали вирусными в соцсетях.
Фото: Dutch Daffodils / Tulips in Holland
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Цветочные фермы Нидерландов подготовили для туристов необычное послание. Фотографии надписи из тюльпанов стали вирусными в соцсетях, рассказывает Lonely Planet. Поля...
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