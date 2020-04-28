ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов

28.04.2020 16:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов

Цветочные фермы Нидерландов подготовили для туристов необычное послание. Фотографии надписи из тюльпанов стали вирусными в соцсетях, рассказывает Lonely Planet.

Поля цветущих тюльпанов ежегодно становились одной из главных весенних достопримечательностей Нидерландов. В этом году тысячи туристов не смогут полюбоваться цветами из-за ситуации с коронавирусом.

Турфирмы и владельцы цветочных ферм решили подготовить для любителей путешествий необычное послание. Из тюльпанов разных оттенков на полях появились надписи «Увидимся в следующем году». Таким образом туристам сообщили, что в Нидерландах по ним также скучают.


Снимки полей с надписью стали вирусными в соцсетях.

Фото: Dutch Daffodils / Tulips in Holland

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цветочные фермы Нидерландов подготовили для туристов необычное послание. Фотографии надписи из тюльпанов стали вирусными в соцсетях, рассказывает Lonely Planet. Поля...
 
Новости дня
Новости
 
Военнослужащие провели дезинфекцию Минской центральной районной больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика