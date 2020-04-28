В Нидерландах цветочные фермы сделали для туристов необычное послание из тюльпанов

Источник материала: ОНТ

Цветочные фермы Нидерландов подготовили для туристов необычное послание. Фотографии надписи из тюльпанов стали вирусными в соцсетях, рассказывает Lonely Planet.

Поля цветущих тюльпанов ежегодно становились одной из главных весенних достопримечательностей Нидерландов. В этом году тысячи туристов не смогут полюбоваться цветами из-за ситуации с коронавирусом.

Турфирмы и владельцы цветочных ферм решили подготовить для любителей путешествий необычное послание. Из тюльпанов разных оттенков на полях появились надписи «Увидимся в следующем году». Таким образом туристам сообщили, что в Нидерландах по ним также скучают.





Снимки полей с надписью стали вирусными в соцсетях.

Фото: Dutch Daffodils / Tulips in Holland

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