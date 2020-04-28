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В планах УЕФА провести Чемпионат Европы в будущем году в тех же 12 городах, что и планировалось

28.04.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.



Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести Чемпионат Европы в будущем году в тех же 12 городах, что и планировалось.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.


"Проведение ЕВРО-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны по необходимости", - сообщили в пресс-службе.

Оргкомитеты всех стран, где пройдут матчи турнира, до 30 апреля должны отправить в УЕФА правительственные гарантии проведения соревнований.

Напомним, союз 17 марта принял решение перенести ЧЕ-2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
 
 
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