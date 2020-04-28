ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

28.04.2020 19:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда такси не роскошь, а гостиница – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи, которых коронавирус оставил без сна и отдыха, заселились в номера и добираются до работы и обратно на маршрутках. Так быстрее и безопаснее для всех.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

О том, как город и волонтеры обеспечивают медикам необходимый уют, питание и заботу, в репортаже Дмитрия Анисовца.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

В семь утра автобусы собираются у крыльца гостиницы в Велосипедном переулке. Врачи – люди дисциплинированные, обычно никто не задерживается, транспорт ждать не должен.

Более 160 тысяч тестов на коронавирус сделано в Беларуси к 28 апреля

Даже общаясь с нами, торопятся – знают, что там, на рабочих местах, их ждут.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Жанна Вострокнотова, медсестра 6-й клинической больницы Минска:
Автобус в полвосьмого здесь, мы на работу едем. С суток когда возвращаемся, тоже автобус ожидает в полвосьмого и сюда привозит. То есть лучшего, честно, и мечтать не приходится.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Доставка врачей к рабочим местам налажена четко. Чтобы не петлять от больницы к больнице и не тратить много времени в пути, микроавтобусы одновременно отправляются по трем-четырем маршрутам. Главное, не перепутать шаттл. Решение транспортного вопроса особенно пришлось по душе тем медикам, которые добирались на работу в Минск из других городов.  

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Валентина, акушерка 3-й клинической больницы Минска:
Это очень много. Очень. Я иногородняя, мне приходилось ездить на работу через сутки-двое на электричке. Сейчас я спокойно пришла, отдохнула. Совершенно все другое.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Каждому медработнику предоставили отдельный номер – безопасность превыше всего. Это же и личное пространство, в котором так нуждаются после смены врачи. И, конечно, питание. Постояльцу по телефону даже можно выбрать время, когда ужин доставят в номер.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Владимир Дубровский, заместитель директора предприятия «Гостиницы столицы»:
Стараемся, чтобы было все приближено к домашней обстановке. Доставка питания производится в номера, то есть сотрудники медучреждений не спускаются в кафе, чтобы поменьше контактировали с нашими сотрудниками. Дезинфекция проводится каждые два часа, в номерах убираются раз в сутки.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Жанна Вострокнотова:
Вы знаете, мы так дома не питаемся разнообразно, как здесь. Мне все очень-очень нравится. Наши сотрудники (я в «шестерке» работаю) сейчас переехали во второй филиал, такая же гостиница в Уручье. И они тоже очень довольны. То есть огромное спасибо, что вот так медиков немножко обезопасили, чтобы мы к родным сразу хотя бы после суток не ездили. Здесь хорошо.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Сегодня, спустя несколько недель, в гостинице полностью налажен процесс пребывания врачей. Замдиректора не скрывает, поначалу было непросто: посыпались вопросы от своих же сотрудников.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

У них тоже семьи, а тут, возможно, придется контактировать с заболевшими. Но отель хорошо подготовился, и сегодня весь коллектив на рабочих местах.  

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Владимир Дубровский:
Мы наших сотрудников тоже защитили: как видите, масочки прикупили, халатики, бахилы, антисептики. Нормальная, обычная рабочая атмосфера. Мы как бы ничего такого сверхъестественного не заметили в эти дни.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Жанна Вострокнотова:
Здесь настолько коллектив добрый, чуткий. После суток мы действительно отдыхаем здесь. Дома, как бы ты ни хотел, все равно находится какая-то работа: готовить, убирать, магазины. А здесь честно, ну санаторий, поэтому прекрасно, спасибо всем огромное.

Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Для почти двух сотен медиков, которых разместили в этом отеле, создали действительно неплохие условия. Об этом нам рассказали сами врачи. По такой же схеме их принимают и в гостинице по улице Купревича. Важный момент – все расходы взял на себя городской бюджет.

Люди в материале: Жанна Вострокнотова, Владимир Дубровский, Дмитрий Анисовец

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда такси не роскошь, а гостиница – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи, которых коронавирус оставил без сна и...
 
Новости дня
Новости
 
В планах УЕФА провести Чемпионат Европы в будущем году в тех же 12 городах, что и планировалось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика