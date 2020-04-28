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Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»
28.04.2020 19:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда такси не роскошь, а гостиница – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи, которых коронавирус оставил без сна и отдыха, заселились в номера и добираются до работы и обратно на маршрутках. Так быстрее и безопаснее для всех.
В семь утра автобусы собираются у крыльца гостиницы в Велосипедном переулке. Врачи – люди дисциплинированные, обычно никто не задерживается, транспорт ждать не должен.
Даже общаясь с нами, торопятся – знают, что там, на рабочих местах, их ждут.
Жанна Вострокнотова, медсестра 6-й клинической больницы Минска:
Доставка врачей к рабочим местам налажена четко. Чтобы не петлять от больницы к больнице и не тратить много времени в пути, микроавтобусы одновременно отправляются по трем-четырем маршрутам. Главное, не перепутать шаттл. Решение транспортного вопроса особенно пришлось по душе тем медикам, которые добирались на работу в Минск из других городов.
Валентина, акушерка 3-й клинической больницы Минска:
Каждому медработнику предоставили отдельный номер – безопасность превыше всего. Это же и личное пространство, в котором так нуждаются после смены врачи. И, конечно, питание. Постояльцу по телефону даже можно выбрать время, когда ужин доставят в номер.
Владимир Дубровский, заместитель директора предприятия «Гостиницы столицы»:
Жанна Вострокнотова:
Сегодня, спустя несколько недель, в гостинице полностью налажен процесс пребывания врачей. Замдиректора не скрывает, поначалу было непросто: посыпались вопросы от своих же сотрудников.
У них тоже семьи, а тут, возможно, придется контактировать с заболевшими. Но отель хорошо подготовился, и сегодня весь коллектив на рабочих местах.
Владимир Дубровский:
Жанна Вострокнотова:
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
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Медики, которых селят в гостиницы и отвозят на работу на маршрутке: «После суток мы действительно отдыхаем здесь»
Новости Беларуси. Когда такси не роскошь, а гостиница – вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи, которых коронавирус оставил без сна и...
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