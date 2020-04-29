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Грабовский рассказал, почему по ходу матча «Динамо» уехал играть за команду президента
29.04.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью
— Тебя же по
— Ну как коснулся: дважды уже сдавал тест — оба отрицательных. Но на всякий случай тоже решил самоизолироваться, на время свел внешние контакты к минимуму.
— Извини, еще одна тема, которую не могу не затронуть…
— Только не говори, что тебя тоже волнует
— Да бог с ним. Вопрос о твоем убытии по ходу матча «Динамо» с «Куньлунем» на игру Рождественского турнира.
— О, еще одна тема, которая меня уже изрядно утомила.
— Так вдруг резюме окончательно отшлифовалось.
— Да что здесь шлифовать. Ты же прекрасно понимаешь, что, решай на тот момент игра с «Куньлунем» что-то важное для нашей команды, естественно, не позволил бы себе отлучиться. А так все в клубе и штабе были в курсе, никто не возражал. Скажу больше: мое присутствие на финале Рождественского турнира для белорусского хоккея вообще и «Динамо» в частности могло оказаться куда важнее и полезнее моего присутствия на «Минск-Арене» в третьем периоде, — сказал Грабовский.
Напомним, что 7 января тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский покинул команду во время матча Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем». Вскоре он вышел на лед во время Рождественского турнира в команде президента.
Грабовский был на скамейке по ходу матча и давал комментарии телевидению во втором периоде. После 40 минут «Динамо» уступало со счетом 1:2.
Игра в итоге завершилась поражением «Динамо» со счетом 1:5. Это был девятый подряд домашний проигрыш команды.
Вскоре болельщики минского «Динамо» вывесили на матче с московским «Спартаком» едкий баннер.
На огромной растяжке было написано «Раньше воевали за серДца, а теперь — за шоколадки». По словам гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова, после каждой игры Александр Лукашенко вручает лучшему игроку матча подписанную шоколадку, за
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» признался, что сдавал тесты на коронавирус, а также прокомментировал свою отлучку на игру...
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