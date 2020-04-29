Грабовский рассказал, почему по ходу матча «Динамо» уехал играть за команду президента

Источник материала: Tut.by

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в интервью «Прессболу» признался, что сдавал тесты на коронавирус, а также прокомментировал свою отлучку на игру команды президента во время матча с «Куньлунем».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Тебя же по «теме Мелешко» COVID-19 тоже коснулся как игрока президентской команды?

— Ну как коснулся: дважды уже сдавал тест — оба отрицательных. Но на всякий случай тоже решил самоизолироваться, на время свел внешние контакты к минимуму.

— Извини, еще одна тема, которую не могу не затронуть…

— Только не говори, что тебя тоже волнует забор на нашей даче .

— Да бог с ним. Вопрос о твоем убытии по ходу матча «Динамо» с «Куньлунем» на игру Рождественского турнира.

— О, еще одна тема, которая меня уже изрядно утомила.

— Так вдруг резюме окончательно отшлифовалось.

— Да что здесь шлифовать. Ты же прекрасно понимаешь, что, решай на тот момент игра с «Куньлунем» что-то важное для нашей команды, естественно, не позволил бы себе отлучиться. А так все в клубе и штабе были в курсе, никто не возражал. Скажу больше: мое присутствие на финале Рождественского турнира для белорусского хоккея вообще и «Динамо» в частности могло оказаться куда важнее и полезнее моего присутствия на «Минск-Арене» в третьем периоде, — сказал Грабовский.

Напомним, что 7 января тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский покинул команду во время матча Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем». Вскоре он вышел на лед во время Рождественского турнира в команде президента.

Грабовский был на скамейке по ходу матча и давал комментарии телевидению во втором периоде. После 40 минут «Динамо» уступало со счетом 1:2.

Игра в итоге завершилась поражением «Динамо» со счетом 1:5. Это был девятый подряд домашний проигрыш команды.

Вскоре болельщики минского «Динамо» вывесили на матче с московским «Спартаком» едкий баннер.





На огромной растяжке было написано «Раньше воевали за серДца, а теперь — за шоколадки». По словам гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова, после каждой игры Александр Лукашенко вручает лучшему игроку матча подписанную шоколадку, за которую все сражаются .