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Премия "Оскар". Впервые к отбору допустят показанные онлайн фильмы

29.04.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Организаторы премии "Оскар" впервые допустят к отбору фильмы, показанные онлайн в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса. Об этом заявили в Американской киноакадемии. Изменения коснутся только премии этого года. Ранее кинокартине требовалось не менее семи дней проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса с тремя и более показами в день. В этом году фильм-конкурсант должен быть размещен на специальном сайте академии в течение 60 дней с момента первого выхода в эфир. 
 
 
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Организаторы премии "Оскар" впервые допустят к отбору фильмы, показанные онлайн в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса. Об этом заявили в Американской...
 
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