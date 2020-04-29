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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премия "Оскар". Впервые к отбору допустят показанные онлайн фильмы Организаторы премии "Оскар" впервые допустят к отбору фильмы, показанные онлайн в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса. Об этом заявили в Американской...

Организаторы премии "Оскар" впервые допустят к отбору фильмы, показанные онлайн в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса. Об этом заявили в Американской киноакадемии. Изменения коснутся только премии этого года. Ранее кинокартине требовалось не менее семи дней проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса с тремя и более показами в день. В этом году фильм-конкурсант должен быть размещен на специальном сайте академии в течение 60 дней с момента первого выхода в эфир.