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У нескольких гражданских специалистов подтвердился COVID-19. Что происходит в Военной академии?

29.04.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за коронавируса в Военной академии отмели все занятия, сообщает телеграм-канала NEXTA Live. В пресс-службе Министерства обороны эту информацию опровергают: ни у кого из курсантов COVID-19 не выявлен, а занятия идут по расписанию.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным телеграм-канала, занятия экстренно отменили, потому что «среди учащихся и офицеров выявлено большое количество заражений». В связи с этим в академии проводится дезинфекция.

— На прошлой неделе стало известно, что у нескольких гражданских специалистов Военной академии тест на коронавирус дал положительный результат. Среди них, например, кадровик, — поясняет ситуацию Наталья Гаврусик, официальный представитель Минобороны. — К тому моменту эти сотрудники уже находились дома на самоизоляции, то есть из-за температуры и других симптомов они уже какое-то время не ходили на работу.

Сколько именно специалистов болеет, Наталья Гаврусик не уточнила. Среди курсантов, отметила собеседница, инфицированных COVID-19 нет, а пары в академии идут по расписанию. Единственное: временно освобождены от занятий ребята, которые участвуют в параде.

— Подготовка к параду выходит на финишную прямую, поэтому курсанты, которые принимают в ней участие, временно освобождены от занятий, — описывает ситуацию Наталья Гаврусик. — Они тренируются к 9 Мая, готовят военную форму.

Что касается дезинфекции, то в учебном заведении она действительно проходит.

— С прошлой недели мы даем информацию о том, что дезинфицируется ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с участием войск радиационной, химической и биологической защиты. Среди таких объектов и Военная академия, — говорит Наталья Гаврусик. — В учебном заведении учится и работает много людей, поэтому уже несколько дней помещения и аудитории здесь обрабатывают.

 
 
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Из-за коронавируса в Военной академии отмели все занятия, сообщает телеграм-канала NEXTA Life. В пресс-службе Министерства обороны эту информацию опровергают: ни у кого...
 
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