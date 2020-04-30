Илон Маск сравнил карантин в США с фашизмом

Источник материала: IT.Tut.by

Илон Маск назвал приказы о продлении принудительной изоляции в районе залива Сан-Франциско и в других округах США «фашистскими» действиями, которые лишают людей права работать и зарабатывать на Tesla. Комментарии Маска последовали за потоком критики на замечания, которые он сделал поздно вечером во вторник в Twitter. Об этом пишет The Verge.



Фото: Reuters

Все началось с того, что Маск написал: «Мы слегка обеспокоены тем, что не можем возобновить работу в районе залива, и это должно быть определено как серьезный риск». Все дело в продлении карантина в США до 31 мая лишь с небольшим ослаблением ограничений.

«Расширение режима „укрытия“ (shelter-in-place) или, как мы это называем, насильственного заключения в свои дома людей против всех их конституционных прав, на мой взгляд, нарушает свободу людей ужасными и неправильными способами», — написал Маск.

После этого он добавил, что «если кто-то хочет остаться в доме, это здорово», и таким людям «должно быть разрешено оставаться в своем жилище, и их не следует заставлять выходить. Но сказать, что они не могут покидать свой дом, иначе их арестуют… это фашизм. Это не демократично. Это не свобода. Верните людям их чертову свободу».

Напомним, что основной завод Tesla находится во Фримонте (Калифорния). После попыток оспорить приказы округа, признавшего производителя автомобилей недостаточно важным, чтобы тот работал в пандемию, Маск в конечном итоге временно остановил работу объекта рядом с заводом по производству солнечных панелей в Буффало. При этом он оставил завод Tesla открытым.

Маск сказал The Verge по телефону, что с Tesla после пандемии все будет в порядке, а вот с небольшими компаниями — нет. «Все, над чем люди работали всю свою жизнь, разрушается прямо сейчас, — сказал он. — Я думаю, что люди будут очень злы на это, и очень злы».

Маск и раньше критиковал меры правительства по сдерживанию нового коронавируса. Он также сравнивал COVID-19 с простудой (хотя это очевидно не так ), считал , что к концу апреля в США будет очень мало случаев инфицирования (в апреле в Штатах ежедневно подтверждалось около 25 тысяч новых случаев, хотя некоторые эксперты считают, что реальные цифры могут быть еще больше), и продвигал идею о преимуществе хлорохина (ВОЗ считает , что пока нет доказательств эффективности этого препарата для лечения коронавируса).