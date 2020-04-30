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Митинги и шествия на 1 Мая в этом году отменили
30.04.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первое мая в этом году пройдет без митингов и шествий. Об этом TUT.BY рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.
— В связи с эпидемиологической ситуаций 1 мая по всей стране отменены митинги и шествия, — сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Ситуация, когда Первомай проходит без митингов, случалась и раньше. В 2016-м году, когда День труда совпал с Пасхой, в Минске также были
— Празднования тогда были, но не очень активными, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, по данным на 29 апреля в Беларуси
Перенести все массовые мероприятия, включая спортивные, культурные, политические и религиозные, Беларуси рекомендует и Всемирная организация здравоохранения. Об этом
— Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая столицу Минск, город Витебск и Витебскую область, — считают в ВОЗ. — Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии.
Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования.
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Первое мая в этом году пройдет без митингов и шествий.
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