Митинги и шествия на 1 Мая в этом году отменили

Источник материала: Tut.by

Первое мая в этом году пройдет без митингов и шествий. Об этом TUT.BY рассказали в Федерации профсоюзов Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В связи с эпидемиологической ситуаций 1 мая по всей стране отменены митинги и шествия, — сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Ситуация, когда Первомай проходит без митингов, случалась и раньше. В 2016-м году, когда День труда совпал с Пасхой, в Минске также были отменены массовые шествия и митинги.

— Празднования тогда были, но не очень активными, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, по данным на 29 апреля в Беларуси зарегистрирован 13 181 случай COVID-19. Выздоровели и выписаны 2072 пациента. За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента.

Перенести все массовые мероприятия, включая спортивные, культурные, политические и религиозные, Беларуси рекомендует и Всемирная организация здравоохранения. Об этом говорится в отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля.

— Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая столицу Минск, город Витебск и Витебскую область, — считают в ВОЗ. — Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии.

Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования.