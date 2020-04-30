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«Очень хороший человек, его ценили». В Любани умер врач-рентгенолог. У него был COVID-19
30.04.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Любани умер врач-рентгенолог Леонид Савич, у которого был подтвержденный COVID-19. Информацию TUT.BY подтвердил пастор любанской религиозной общины «Церковь христиан веры евангельской» Павел Полазник.
— Он работал врачом-рентгенологом, у него был график такой: дом-работа, работа-дом. Его жена сейчас в реанимации, детей выписывают, с детьми все хорошо. Коронавирус у него официально подтвердился, на днях пришел результат, на этот момент он уже был в реанимации. С нами связывались из санстанции, но Леонид Анатольевич последний раз у нас был 1 апреля, это было давно, поэтому у нас мазки не брали. Он был очень хорошим человеком, как семьянин был положительным, и как человек церкви — отзывчивый, его любили на работе, за него переживали. Говорят, что незаменимых людей нет — но его никто не заменит. На работе он использовал средства защиты, эти моменты он соблюдал, где мог заразиться — непонятно.
По словам пастора, Леониду Савичу 54 года.
— Сначала он был на больничном, состояние ухудшалось, потом положили в больницу с односторонней пневмонией, потом в реанимацию попал.
Главный врач Любанской центральной районной больницы Андрей Омшарук отметил, что не уполномочен предоставлять журналистам официальную информацию и порекомендовал обратиться за ней в Минздрав или управление по здравоохранению.
— Я могу вам сказать только то, что сегодня мы работаем в условиях пандемии по коронавирусу, как и другие страны, и другие области, — отметил он.
Случаи смерти медиков, заразившихся COVID-19
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В Докшицах 21 апреля
По данным на 16 апреля, в стране 419 медицинских работников были инфицированы COVID-19. Большинство — в Минске, Витебской и Минской областях. В остальных регионах случаи единичные. Более поздних данных по заразившимся и умершим медикам Минздрав не давал.
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В Любани умер врач-рентгенолог, у которого был подтвержденный COVID-19.
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