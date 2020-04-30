«Очень хороший человек, его ценили». В Любани умер врач-рентгенолог. У него был COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Любани умер врач-рентгенолог Леонид Савич, у которого был подтвержденный COVID-19. Информацию TUT.BY подтвердил пастор любанской религиозной общины «Церковь христиан веры евангельской» Павел Полазник.



Леонид Анатольевич Савич. Фото: сайт Любанской центральной районной больницы

— Он работал врачом-рентгенологом, у него был график такой: дом-работа, работа-дом. Его жена сейчас в реанимации, детей выписывают, с детьми все хорошо. Коронавирус у него официально подтвердился, на днях пришел результат, на этот момент он уже был в реанимации. С нами связывались из санстанции, но Леонид Анатольевич последний раз у нас был 1 апреля, это было давно, поэтому у нас мазки не брали. Он был очень хорошим человеком, как семьянин был положительным, и как человек церкви — отзывчивый, его любили на работе, за него переживали. Говорят, что незаменимых людей нет — но его никто не заменит. На работе он использовал средства защиты, эти моменты он соблюдал, где мог заразиться — непонятно.

По словам пастора, Леониду Савичу 54 года.

— Сначала он был на больничном, состояние ухудшалось, потом положили в больницу с односторонней пневмонией, потом в реанимацию попал.

Главный врач Любанской центральной районной больницы Андрей Омшарук отметил, что не уполномочен предоставлять журналистам официальную информацию и порекомендовал обратиться за ней в Минздрав или управление по здравоохранению.

— Я могу вам сказать только то, что сегодня мы работаем в условиях пандемии по коронавирусу, как и другие страны, и другие области, — отметил он.

«Радыё Свабода» информацию подтвердили в местной поликлинике.

Случаи смерти медиков, заразившихся COVID-19

20 апреля TUT.BY сообщил о смерти 41-летней медсестры из Витебской областной клинической больницы Надежды Фоминой — у нее была пневмония с коронавирусом.

8 апреля в реанимации 2-й клинической больницы Борисова умер фельдшер скорой помощи Василий Липилин. По информации его коллеги, у Василия была двусторонняя пневмония и положительный результат теста на коронавирус.

3 апреля умерла 47-летняя медсестра Витебской городской клинической больницы № 1 Светлана Киселева: она лечилась от тяжелой двусторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза.

В Барановичах умерла 54-летняя Елена Пашко — врач городской поликлиники № 3. Она лечилась от пневмонии. Медицинских документов, где была бы указана точная причина смерти врача, в администрации на момент общения с TUT.BY не было, как не было и результата ее теста на коронавирус.

В Докшицах 21 апреля умерла от пневмонии 45-летняя медсестра Оксана Радкевич. Она работала в детской консультации центральной районной больницы. У женщины была пневмония, она лежала на искусственной вентиляции легких. О том, выявлен ли у медсестры коронавирус, у редакции данных нет.

По данным на 16 апреля, в стране 419 медицинских работников были инфицированы COVID-19. Большинство — в Минске, Витебской и Минской областях. В остальных регионах случаи единичные. Более поздних данных по заразившимся и умершим медикам Минздрав не давал.