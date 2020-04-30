ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Коммерсантъ»: В правительстве, помимо Мишустина, есть еще зараженные COVID-19

30.04.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В российском правительстве COVID-19 подтвержден у нескольких человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».


Фото: Flickr / John von Sydney

По данным «Ъ», в правительстве, помимо Михаила Мишустина, также есть зараженные вирусом COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.

Сам премьер-министр, с которым связалось издание, подтвердил, что чувствует себя нездоровым, по данным «Ъ», из симптомов заболевания у него — высокая температура.

Чиновники, как ни парадоксально это прозвучит, могли стать жертвами усиленных мер предосторожности, которые соблюдаются в Белом доме с начала пандемии. Все руководство регулярно сдает анализы на коронавирус, что неизбежно связано с постоянными дополнительными контактами и перемещениями медиков, пишет «Коммерсантъ».

Михаил Мишустин сообщил о том, что у него коронавирус Путину по видеосвязи. После этого он обратился к россиянам.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», — заявил председатель правительства.

Он предупредил, что впереди майские праздники и попросил всех россиян оставаться дома.

Пресс-секретарь премьера сообщил журналистам, что все, кто лично контактировал с главой правительства, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам премьер-министр, с которым связалось издание, подтвердил, что чувствует себя нездоровым, по данным «Ъ», из симптомов заболевания у него - высокая температура.
 
Новости дня
Новости
 
Окончание эпидемии коронавируса во всем мире спрогнозировали на одном сайте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика