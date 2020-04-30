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«Коммерсантъ»: В правительстве, помимо Мишустина, есть еще зараженные COVID-19
30.04.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В российском правительстве COVID-19 подтвержден у нескольких человек. Об этом
По данным «Ъ», в правительстве, помимо Михаила Мишустина, также есть зараженные вирусом COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.
Сам премьер-министр, с которым связалось издание, подтвердил, что чувствует себя нездоровым, по данным «Ъ», из симптомов заболевания у него — высокая температура.
Чиновники, как ни парадоксально это прозвучит, могли стать жертвами усиленных мер предосторожности, которые соблюдаются в Белом доме с начала пандемии. Все руководство регулярно сдает анализы на коронавирус, что неизбежно связано с постоянными дополнительными контактами и перемещениями медиков, пишет «Коммерсантъ».
Михаил Мишустин
«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», — заявил председатель правительства.
Он предупредил, что впереди майские праздники и попросил всех россиян оставаться дома.
Пресс-секретарь премьера
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Сам премьер-министр, с которым связалось издание, подтвердил, что чувствует себя нездоровым, по данным «Ъ», из симптомов заболевания у него - высокая температура.
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