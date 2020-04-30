«Коммерсантъ»: В правительстве, помимо Мишустина, есть еще зараженные COVID-19

Источник материала: Tut.by

В российском правительстве COVID-19 подтвержден у нескольких человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .



Фото: Flickr / John von Sydney

По данным «Ъ», в правительстве, помимо Михаила Мишустина, также есть зараженные вирусом COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.

Сам премьер-министр, с которым связалось издание, подтвердил, что чувствует себя нездоровым, по данным «Ъ», из симптомов заболевания у него — высокая температура.

Чиновники, как ни парадоксально это прозвучит, могли стать жертвами усиленных мер предосторожности, которые соблюдаются в Белом доме с начала пандемии. Все руководство регулярно сдает анализы на коронавирус, что неизбежно связано с постоянными дополнительными контактами и перемещениями медиков, пишет «Коммерсантъ».

Михаил Мишустин сообщил о том, что у него коронавирус Путину по видеосвязи. После этого он обратился к россиянам.

«В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», — заявил председатель правительства.

Он предупредил, что впереди майские праздники и попросил всех россиян оставаться дома.

Пресс-секретарь премьера сообщил журналистам , что все, кто лично контактировал с главой правительства, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование.