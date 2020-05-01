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В ООН на тройку оценили готовность Беларуси противостоять коронавирусу

01.05.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Программа развития Организации Объединенных Наций опубликовала две новые информационные панели, которые подчеркивают огромные различия в способности стран справляться с кризисом COVID-19 и восстанавливаться после него, сообщило представительство ООН в Беларуси.



На 1-ой информационной панели ПРООН «Готовность» представлены показатели для 189 стран, включая уровень развития, неравенство, возможности систем здравоохранения и подключения к Интернету, чтобы оценить, насколько хорошо страна может реагировать на многочисленные последствия кризиса, такого как COVID-19.

В то время как все общества уязвимы перед кризисами, их способность реагировать значительно различается во всем мире.

Например, наиболее развитые страны – те, что имеют очень высокий рейтинг человеческого развития, – располагают в среднем 55 больничными койками, более 30 врачами и 81 медсестрой на 10 000 человек по сравнению с 7 больничными койками, 2,5 врачами и 6 медсестрами в наименее развитых странах. В то же время, введение во всем мире карантинов привело к еще большему цифровому разрыву, чем когда-либо ранее. 6,5 млрд человек по всему миру – 85,5% населения мира – по-прежнему не имеют доступа к надежному широкополосному интернету. Это ограничивает их способность работать и продолжать образование.

В Беларуси уровень готовности варьируется от среднего к высокому. Страна относится к категории государств с очень высоким уровнем человеческого развития (ИЧР 2018 года - 0,817), и имеет 40,8 врачей, 114 медсестер и акушерок,110 больничных коек на каждых 10 000 человек. По данным на 2017-2018 гг., оснащенность мобильными телефонами на 100 человек составила 122,9, а доступ к широкополосному Интернету на 100 человек – 33,9. В то же время расходы на здравоохранение, по данным на 2016 год, – 6,3% от ВВП, что говорит о среднем уровне готовности.


Вторая информационная панель ПРООН «Уязвимость» представляет показатели, отражающие восприимчивость стран к последствиям кризиса.

Те, кто уже живет в бедности, особенно подвержены риску. Несмотря на недавний прогресс в сокращении бедности, примерно каждый четвертый все еще живет в многомерной бедности или уязвим к ней. Более 40% населения мира не имеет никакой социальной защиты.

Пандемия COVID-19 также напоминает нам, что сбои в одной сфере вызывают проблемы и в других сферах. Например, в некоторых странах, таких как Кыргызстан, значительная часть ВВП приходится на денежные переводы. В то время как такие государства, как Черногория, Мальдивы и Кабо-Верде, сильно зависят от туризма (к примеру, почти 60% ВВП на Мальдивах), который очень сильно страдает от запретов на поездки и карантина.

Хотя овень уязвимости населения в отношении многомерной бедности в Беларуси считается низким, в то же время зависимость страны от притока денежных переводов относится к среднему уровню уязвимости – 2,01% от ВВП страны по данным 2018 года. Доходы от въездного туризма по данным 2018 года составляют 2% от ВВП страны, что также относится к среднему уровню уязвимости.
 
 
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Программа развития Организации Объединенных Наций опубликовала две новые информационные панели, которые подчеркивают огромные различия в способности стран...
 
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