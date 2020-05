Чем заняться в выходные не выходя из дома? Советует белорусская певица Лиса

Источник материала: Tut.by

Вы могли заметить, что на замену еженедельным обзорам «Куда пойти в выходные» на AFISHA.TUT.BY пришла новая серия текстов «Лучше #ОстаньтесьДома». Теперь советами, чем заняться в самоизоляции, делятся наши герои. Новой гостьей стала молодая белорусская инди-исполнительница Лиза Костенко — она же Лиса. Читаем советы, чем заняться дома, от певицы, а параллельно знакомимся с ее творчеством.

ЛисаЛиза Костенко Просит вас остаться в выходные дома

Лиса признается, что она сама по себе домосед и в четырех стенах ей скучно не бывает. Поэтому то, что сейчас всему миру пришлось временно засесть дома, ее не выбило из колеи. Минчанка старается вообще не выбираться в город, в том числе в студию — новый материал Лиса записывает дома.

— Для меня самоизоляция — это время очень творческое и очень вдохновляющее, когда ты можешь побыть наедине с самим собой и элементарно посозерцать.

Исполнительница предложила несколько вариантов, чем и вы можете заняться в эти выходные, не выходя из квартиры.



Лиса. Фото предоставлено исполнительницей

Устроить вечеринку у себя дома

Лиса говорит, что единственное, о чем она жалеет, — это то, что сейчас нет вечеринок, которые были раньше. Если встречи с друзьями сменились разговорами через Zoom, то тусовки сложно чем-то заменить.

— Из-за карантина в моей жизни поменялось только то, что моя ночная жизнь на улице Октябрьской стала моей ночной жизнью на улице под названием «дом». Онлайн-вечеринки я особенно не смотрю, но могу включить любимую музыку, которая пробуждает на танец.

В числе любимых альбомов у певицы вот эти релизы, а также альбомы Willow от Willow, «На вырост» группы «Дайте танк (!)», When We All Fall Asleep Where Do We Go Билли Айлиш, Nymphs от Nicolas Jaar, Sleepers Poets Scientists от Various Artists. А еще все альбомы певиц Lorde и Lana Del Rey.

Believe in Love Бакея Jesus is King Канье Уэста «Люболь» Mirèle «Этого не было» Сабрины

А онлайн-вечеринку для вас подберем мы. Очень крутые тусовки в Сети проводит формация Ballantine's True Music Belarus . На YouTube-канале ребят много электронных сетов в записи, танцевать под них можно все выходные напролет.

Посмотреть онлайн-концерт

Лизе очень нравится формат онлайн-концертов, и она не понимает, почему он не был популярен раньше, еще до коронавируса. Ведь это классная возможность быть на связи с любимыми артистами, тем более в условиях новой реальности.

— Это круто, потому что ты можешь просто зайти к исполнителю в Instagram или на YouTube — и попасть на его онлайн-концерт. Если раньше надо было ждать артиста в твоем городе и платить за билет, сейчас это можно сделать бесплатно. Это плюс. Хотя, конечно, быть на живых концертах гораздо круче: эмоции, вайб.

Из онлайн-концертов девушка рекомендует посмотреть сюрреалистичное выступление Трэвиса Скотта — имейте в виду, что оно идет более 10 часов, но хотя бы эпизоды посмотреть стоит.



Это просто какая-то магия! 12 онлайн-концертов белорусов, которые стоит посмотреть на самоизоляции

В одном из интервью Лиса рассказывала, что у нее самой были грандиозные планы на вторую половину весны и что примерно в конце апреля или начале мая у нее должен был проходить второй сольный концерт в Минске, но коронавирус внес свои коррективы. Зато недавно Лиза тоже давала первый в своей жизни онлайн-концерт и параллельно отвечала на вопросы о себе и своем творчестве.

— Я спела шесть композиций песен в студии Euroradio. Было круто, но немного странно, потому что я не смогла до конца раскрыться. Хочу еще провести онлайн-концерт у себя в Instagram под гитару.

Заказать что-нибудь на дом

Певица говорит, что раньше любила перекусить где-то в городе, но сейчас строго ограничивает себя доставками или пользуется McDrive.

— Я люблю итальянскую еду. Домой в основном заказываю пиццу у Papa John’s, Domino’s или «Везувий» в «Пицце Темпо» — вкус детства. Еще пользуюсь доставками фастфуда из KFC или McDonald’s, суши от Sushi House. Очень люблю лапшу Wok. Круто, что придумали бесконтактную доставку, сама ей пользуюсь.



Устали готовить на «удаленке»? Собрали крутые идеи, что заказать на дом (советуют минские фудблогеры)

Лисе нравится, что у некоторых заведений, у которых раньше вообще не было доставки, на фоне пандемии коронавируса она появилась. Например, у винного бара «Свободы, 4» :

— Я раньше работала в этом заведении, прекрасное место. И то, что сейчас можно спокойно заказать себе на дом оттуда еду, — это, несомненно, плюс. Еще и завтраки целый день доставляют!

Прогуляться по Эрмитажу

Лизу очень вдохновляет то, что сейчас можно «сходить» в театр или в музей, не выбираясь из дома. Она вспоминает, что, когда еще школьницей была в Петербурге, ее впечатлил поход в Эрмитаж. А теперь прогуляться по залам музея можно в один клик, причем бесплатно — вот тут .

— Это место, которое впечатляет и вдохновляет. Здорово, что сейчас такие места можно посмотреть виртуально, в формате 360 градусов.

Провести время за книгой

Лиза говорит, что любит засесть за книгой. Много читать она начала в 13−14 лет:

— Читала ночами, поэтому, собственно, полностью посадила себе зрение. Тогда я перечитала всю литературу типа «Голодных игр» Сьюзен Коллинз, «Дивергента» Вероники Рот. Любила читать фэнтези и другую «художку», на которую в школе особо не было времени.



Лиса. Фото предоставлено исполнительницей

Сейчас Лиса читает не так много «художки», потому что на журфаке (печатные СМИ), где учится девушка, задают много книг по специальности. Но во время самокарантина, делится собеседница, она может каждый день уделять литературе для души час-два, а то и целый день.

— Последнее, что я прочитала для себя, — «Пена дней» Бориса Виана. Очень понравилось, такая легкая история, но в то же время грустная. Сейчас я читаю «Гранатовый браслет» Куприна — нашла книгу дома, не помню, чтобы читала ее в школе. Недавно читала Набокова — «Лолиту», «Машеньку» и «Камеру обскура». Интересный у него, конечно, слог. Захотелось еще такого почитать.

За все время Лиза перечитывала несколько книг: «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Виноваты звезды» и «В поисках Аляски» Джона Грина.

— Грин мне очень нравится как автор. Прочитала все книги, которые он выпустил. «В поисках Аляски» — моя любимая юношеская книга.

Засесть за пазлами

Если вы еще не забыли, есть такая вещь, как пазлы, или, проще говоря, мозаика, напоминает Лиза. Скорее всего, они могли заваляться где-то у вас на антресолях. Доставайте — крутая замена настольным играм, если во все домашние вы уже несколько раз сыграли.

— У меня дома есть пазл на 4000 деталей, он огромный. Вот-вот придет время, когда я сяду его собирать.

Залипнуть в YouTube (куда без него)

Лиса много времени уделяет YouTube. Девушка говорит, что смотрит два типа каналов — для саморазвития или просто для легкого времяпрепровождения. Называть имена конкретных блогеров она не хочет, но признается, что очень любит ASMR — это популярных жанр на YouTube, когда за счет приятных звуков или картинок появляются бабочки в животе. Не знаете, что это? Обязательно попробуйте.

Там же, в YouTube, певица черпает вдохновение для нового альбома, придумывает концепцию и собирается скоро начать его писать. Сейчас, напомним, у Лисы три альбома — «Бархат», «Абракадабра» и «Шелк».

Слушайте Шёлк — Лиса на Яндекс. Музыке

Уделить время уборке

В большие выходные, советует Лиза, стоит заняться собственным домом, даже если очень лениво.

— Сейчас многие мои знакомые занялись генеральной уборкой или даже капитальным ремонтом. На самоизоляции этому можно уделить много времени, без напряга.

Быть рядом с близкими

Лиза рекомендует вам уделять больше времени себе, своей семье и своему любимому человеку. К слову, недавно у белорусского рэпера Бакея — парня певицы — вышел клип, и в нем снялась Лиса. Исполнительница говорит, что работа вышла очень крутая и стоящая. Ролик пропитан любовью человека к человеку, человека к камере. Посмотрите его, он необычный.

Говоря о самоизоляции и внезапно выпавшем на нашу долю свободном времени, Лиза резюмирует:

— Думаю, это время нам дано, чтобы вдохновиться и с новыми силами выйти в лето, показать друзьям, что ты за это время накопил. Тогда произойдет такой крутой обмен информацией и эмоциями — и люди, надеюсь, станут добрее. Вот такие мысли у меня на этот счет.

