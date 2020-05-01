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Чиновник барановичского горисполкома о том, что футбол продолжится при отмене празднований 1 мая: «АБФФ дает распоряжение проводить чемпионат, а мы подчиняемся и проводим»
01.05.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель отдела спорта и туризма барановичского горисполкома Сергей Пиваш для
– Илья Пацевич из «Барановичей» в больнице. Что вы знаете о ситуации?
– Я знаю от директора клуба, что у тренера пневмония. Вот и все. Единственное – этот тренер ведь бывший игрок, я думал, что он играл в предыдущую субботу. А, оказывается, не играл, а сидел на скамейке.
– В Барановичах отменили празднования 1 мая и Дня города, шествие на 9 мая, но 2 мая запланирован футбол...
– Все верно. Решением исполкома отменены все массовые мероприятия. Футбол регулирует федерация.
– Вам не кажется странным, что решение принимает
– Я, может быть, где-то согласен с вами как человек. Но как государственный служащий я вам так скажу: у каждого служащего есть своя зона ответственности и своя зона задач. То, что я не могу регулировать, то в мою зону не входит. Федерация дает распоряжение проводить чемпионат, а мы подчиняемся и проводим.
– Но согласитесь, это ведь очень странно, что город отменил все массовые мероприятия, а футбол продолжается.
– (Глубокий выдох – Tribuna.com). Как я могу комментировать это? Без комментариев. Это я комментировать не могу.
– Может, стоит все-таки остановить чемпионат?
– Я не могу ничего комментировать, потому что я госслужащий, – сказал Пиваш.
Напомним, из-за коронавируса 1 мая по всей стране
В Беларуси зарегистрировано 14027 (+846) случаев COVID-19. Умерли 89 пациентов.
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Чиновник барановичского горисполкома о том, что футбол продолжится при отмене празднований 1 мая: «АБФФ дает распоряжение проводить чемпионат, а мы подчиняемся и проводим»
Руководитель отдела спорта и туризма барановичского горисполкома Сергей Пиваш для Tribuna.com прокомментировал информацию о том, что тренер вратарей «Барановичей»...
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