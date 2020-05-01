Чиновник барановичского горисполкома о том, что футбол продолжится при отмене празднований 1 мая: «АБФФ дает распоряжение проводить чемпионат, а мы подчиняемся и проводим»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель отдела спорта и туризма барановичского горисполкома Сергей Пиваш для .com прокомментировал информацию о том, что тренер вратарей «Барановичей» Илья Пацевич находится в больнице с пневмнонией, которая бывает при коронавирусе, а также поделился мнением о том, что футбол не остановлен на фоне пандемии коронавируса.

– Илья Пацевич из «Барановичей» в больнице. Что вы знаете о ситуации?

– Я знаю от директора клуба, что у тренера пневмония. Вот и все. Единственное – этот тренер ведь бывший игрок, я думал, что он играл в предыдущую субботу. А, оказывается, не играл, а сидел на скамейке.

– В Барановичах отменили празднования 1 мая и Дня города, шествие на 9 мая, но 2 мая запланирован футбол...

– Все верно. Решением исполкома отменены все массовые мероприятия. Футбол регулирует федерация.

– Вам не кажется странным, что решение принимает ? Власти города пытаются минимизировать все риски, а федерация берет и проводит футбол.

– Я, может быть, где-то согласен с вами как человек. Но как государственный служащий я вам так скажу: у каждого служащего есть своя зона ответственности и своя зона задач. То, что я не могу регулировать, то в мою зону не входит. Федерация дает распоряжение проводить чемпионат, а мы подчиняемся и проводим.

– Но согласитесь, это ведь очень странно, что город отменил все массовые мероприятия, а футбол продолжается.

– (Глубокий выдох – Tribuna.com). Как я могу комментировать это? Без комментариев. Это я комментировать не могу.

– Может, стоит все-таки остановить чемпионат?

– Я не могу ничего комментировать, потому что я госслужащий, – сказал Пиваш.

Напомним, из-за коронавируса 1 мая по всей стране отменены митинги и шествия . Тур чемпионата Беларуси по футболу во всех лигах пройдет по плану.

В Беларуси зарегистрировано 14027 (+846) случаев COVID-19. Умерли 89 пациентов.

В Барановичах запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса и лишь от футбола не могут отбиться. У тренера местного клуба – пневмония