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В Беларуси на 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
01.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЗарегистрировано 14917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8 % от количества проведенных тестов.
Всего проведено 186 тысяч 262 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
Зарегистрировано 14917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8 % от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 тысяч 262 теста. За весь...
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