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Ремдесивир помогает в лечении коронавируса? Что об этом говорят результаты исследований

01.05.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Масштабные клинические испытания антивирусного препарата «Ремдесивир» подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские учёные заявили об успешном испытании препарата против коронавируса

Ремдесивир помогает в лечении коронавируса? Что об этом говорят результаты исследований

В эксперименте, который продолжался более двух месяцев, приняли участие свыше тысячи пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Исследователи поделили больных на две группы. В одной пациенты получали ремдесивир, а в другой – плацебо. По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают в среднем за 11 дней, а пациенты из второй группы – за 15. Причем смертность в первой группе была 8 %, а во второй – больше 11,5 %.

Ремдесивир помогает в лечении коронавируса? Что об этом говорят результаты исследований

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с промежуточными, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим все клинические испытания.

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Новости мира. Масштабные клинические испытания антивирусного препарата «Ремдесивир» подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщили в...
 
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