|
Ремдесивир помогает в лечении коронавируса? Что об этом говорят результаты исследований
01.05.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Масштабные клинические испытания антивирусного препарата «Ремдесивир» подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эксперименте, который продолжался более двух месяцев, приняли участие свыше тысячи пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Исследователи поделили больных на две группы. В одной пациенты получали ремдесивир, а в другой – плацебо. По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают в среднем за 11 дней, а пациенты из второй группы – за 15. Причем смертность в первой группе была 8 %, а во второй – больше 11,5 %.
Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с промежуточными, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим все клинические испытания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Масштабные клинические испытания антивирусного препарата «Ремдесивир» подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)