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Епископ Пинский выздоравливает
02.05.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Верующие молятся о выздоровлении своего пастыря
Епископ Пинский Римско-католической церкви 60-летний Антоний Демьянко, который недавно был госпитализирован, выздоравливает.
- Епископу Антонию намного лучше, давление и пульс полностью стабилизировались, проходит дальнейшее лечение, - сообщили Katolik.life в курии Пинской епархии.
Напомним, на днях иерарха срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем:
- От перегрузок в работе сбился ритм сердца, забрали в больницу, стабилизируют сердце. Коронавируса нет. Ждём быстрого возвращения. Молимся, - сообщали в курии.
Верующие также молятся о выздоровлении своего пастыря.
У епископа Антония давно проблемы с сердцем, периодически он проходит лечение в больнице.
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Верующие молятся о выздоровлении своего пастыря
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