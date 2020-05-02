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Епископ Пинский выздоравливает

02.05.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верующие молятся о выздоровлении своего пастыря



Епископ Пинский Римско-католической церкви 60-летний Антоний Демьянко, который недавно был госпитализирован, выздоравливает.

- Епископу Антонию намного лучше, давление и пульс полностью стабилизировались, проходит дальнейшее лечение, - сообщили Katolik.life в курии Пинской епархии.

Напомним, на днях иерарха срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем:

- От перегрузок в работе сбился ритм сердца, забрали в больницу, стабилизируют сердце. Коронавируса нет. Ждём быстрого возвращения. Молимся, - сообщали в курии.

Верующие также молятся о выздоровлении своего пастыря.

У епископа Антония давно проблемы с сердцем, периодически он проходит лечение в больнице.
 
 
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Верующие молятся о выздоровлении своего пастыря
 
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