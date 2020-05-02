Епископ Пинский выздоравливает









Епископ Пинский Римско-католической церкви 60-летний Антоний Демьянко, который недавно был госпитализирован, выздоравливает.





- Епископу Антонию намного лучше, давление и пульс полностью стабилизировались, проходит дальнейшее лечение, - сообщили Katolik.life в курии Пинской епархии.





Напомним, на днях иерарха срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем:





- От перегрузок в работе сбился ритм сердца, забрали в больницу, стабилизируют сердце. Коронавируса нет. Ждём быстрого возвращения. Молимся, - сообщали в курии.





Верующие также молятся о выздоровлении своего пастыря.





У епископа Антония давно проблемы с сердцем, периодически он проходит лечение в больнице.