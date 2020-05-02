«Сам не ожидал, что Петриков пойдет стричься за 20 рублей». Влад послушал бабушку и открыл в глубинке барбершоп

Источник материала: Tut.by

Влад Тимощук из Петрикова в свои 22 успел многое: поступил в универ, на втором курсе бросил его и уехал в Москву — работал на заправках, автомойках, заводе по производству чипсов. А потом вдруг неожиданно понял, что работу нужно любить — и пошел… на курсы барберов. Сначала стриг головы и брил бороды в Москве и Киеве, затем чуть было не уехал за границу, но оказался в родном Петрикове и — остался. Уже почти год здесь. Не жалеет.



Елена БычковаЖурналист TUT.BY

На прошлой неделе за окном рабочие, крепко матерясь, наносили дорожную разметку, чуть дальше, возле рынка, утопали в ярко-оранжевых лепестках продавцы пластиковых цветов — Петриков готовился к Радунице, ну и, на всякий случай, — к визиту президента (все знали, что в выходные он собирался в соседние Лясковичи — мало ли, и сюда заскочит). Мы же сидели и любовались, как ножницы в руках Влада превращаются в порхающую бабочку. На нем белая рубашка, подтяжки и коричневые броги, а на голове — модный помпадур.



«Сам не ожидал, что Петриков массово пойдет стричься за 20 рублей. Зато какие красавцы! Чем мы хуже столицы, да?». Влад поверил в 10-тысячный Петриков, который находится на западе Гомельской области, недалеко от украинской границы, в Припятском Полесье — и Петриков ответил ему взаимностью.

В шкафу — пластинки с «Машиной времени» и Эми Уайнхаус, на столешнице — бутылочки из-под ликера, в воздухе — запах дорогого парфюма. Весь этот маленький Лондон-Париж не очень вяжется с петриковскими пейзажами за окном, но как есть.





— Вообще-то я вернулся сюда сделать документы, чтобы затем уехать. Всегда хотел отсюда свалить, потому что думал, что здесь делать нечего.

— Не очень получилось.

— Да, не очень, — хохочет Влад. — Пока ждал документы, стриг ребят на дому — не сидеть же без дела. Тут они и рассказали, что у нас горно-обогатительный комбинат открывается, будет скоро здесь второй Солигорск. Я подумал: надо же, как интересно! Ведь у людей появится работа, а значит — и деньги. Решил остаться и посмотреть, что будет дальше. В конце концов, уехать ведь можно всегда, — рассуждает парень.





Мы привыкли к историям о том, как белорусы открывают свое дело в столице и облцентрах, где по сравнению с регионами лучше развита инфраструктура, попроще с кадрами и сбытом. А тут еще и первые итоги переписи-2019 не прибавляют оптимизма: белорусы стремятся в Минск, а районы продолжают терять людей. Тем не менее найдется немало тех, кто решился запустить свой бизнес не в крупных городах — и создать новые рабочие места и пополнить местный бюджет налогами. Наш новый проект «Бизнес в регионах» — о белорусах из глубинки, которые берут и делают.

«Чувак, это же Петриков! Какой барбешоп?»

В январе Влад решил открыть барбешоп. В феврале открыл. Назвал Grace. Все именно в такой последовательности — без терзаний и сомнений. Хоть и, признается, морально пришлось нелегко: со всех сторон предупреждали, что ничего хорошего не выйдет.

— Мне говорили: «Чувак, что ты делаешь? ты что?! это же Петриков! какой барбешоп?» Родители тоже были в шоке, а вот бабушка сказала: «Давай, внучок!»





Самым сложным, говорит Влад, было найти даже не деньги — кое-какие сбережения у него к тому времени были, что-то занял, — а подходящее помещение. В десятитысячном Петрикове с недвижимостью для бизнеса, вздыхает парень, просто беда: выбора особого нет, а цены, как в столице.

В итоге подошло одноэтажное здание, обшитое сайдингом, с котлом на твердом топливе. Поэтому первым делом, еще до открытия, в барбершоп пришлось купить дров.





Сама процедура открытия оказалось простой: Влад решил не регистрировать ИП, а работать как физлицо. А вот на то, чтобы превратить помещение в уютное заведение, сил потребовалось немало.





— Я же видел до этого барбешопы Москвы и Киева. Туда просто хотелось приходить и сидеть там. Это своего рода мужской клуб… И мне хотелось такое же у себя. Бюджет, конечно, был ограничен, многое пришлось делать своими руками. Спал по три часа в сутки, похудел на 10 кг.









На обустройство у Влада ушло примерно 4 тысячи рублей. За них он купил огромные зеркала, заказал вывеску и дубовую пятиметровую столешницу, парикмахерские кресла и мойку, еще перетянул черной кожей старый домашний диван. Телевизор тоже принес из дома. Инструмент и брендовую косметику покупать не пришлось — уже давно были.

«Слушать надо сердце. Ну и бабушку еще»

— Часто просят налить? — киваем в сторону разнокалиберных зеленых ликерных бутылочек.

— Так они пустые, я в них лезвия складываю, чтобы не валялись, — признается барбер и, немного помолчав, добавляет: — Если бы я здесь еще и наливал, то, наверное, разорился бы уже.





Ежемесячно на аренду, коммунальные платежи и налоги Влад отдает примерно 800 рублей. Говорит, что и на жизнь после всего этого хватает с лихвой. Правда, работать приходится с девяти до девяти и почти без выходных. За стрижку берет от 15 до 20 рублей. В день в среднем обслуживает около десяти человек.

— Вчера вот за день заработал 230 рублей. Так, конечно, не всегда. Разные дни бывают. Но в основном даже присесть не могу — люди идут и идут. Сам не ожидал, что Петриков массово пойдет стричься за 20 рублей. Зато какие красавцы! Чем мы хуже столицы, да? — улыбается барбер.

Влад не исключает, что вскоре придется расширяться. А пока в его ближайших бизнес-планах купить PlayStation для пацанов и патефон — для души. Но будем реалистами — прежде всего петриковскому барбершопу нужен бойлер.





Женщинам в барбешоп вход воспрещен — кроме мам несовершеннолетних клиентов.

— А то мужчина с женой придет — так сидит и молчит. А может, ему выговориться надо, да негде и некому? — смеется Влад.

Еще одно правило: никакой записи, только традиционная живая очередь. Это тоже для того, чтобы клиенты больше общались.

— Если я занят, всегда есть выбор — сразу уйти или подождать. Вот сидят шахтер, милиционер и какой-нибудь директор на одном диване и разговаривают — прикольно же.





Теперь, когда все получилось, он точно знает, что слушать надо только свое сердце. Ну и бабушку еще.

— Ну вот поехал бы работать за границу — а тут этот коронавирус, карантин, вернулся бы сюда. И что в итоге? Барбершопа нет, домой бы из-за эпидемии этой никого на стрижки не водил. Сидел бы без работы и без денег. Ужас! Так что с Петриковом мне повезло.

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