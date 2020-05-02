«Полоцк» – «Днепр-Рогачев». Гости добирались на матч в изолированном купейном вагоне

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в третьем туре второй лиги чемпионата Беларуси «Полоцк» примет рогачевский .

Отметим, что гости добирались на матч индивидуальным железнодорожным трансфером.

«Белорусская железная дорога» предоставила клубу изолированный купейный вагон с расположением «по два» по маршруту Гомель – Рогачев – Полоцк.

Напомним, встреча – « Днепр -Рогачев» состоится 2 мая и начнется в 15.00.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 2 мая – более 3,35 миллионов случаев. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 238 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 15828 случаев заражения коронавирусом. 3117 человек выздоровели и 97 умерли.

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