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«Полоцк» – «Днепр-Рогачев». Гости добирались на матч в изолированном купейном вагоне
02.05.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в третьем туре второй лиги чемпионата Беларуси «Полоцк» примет рогачевский
Отметим, что гости добирались на матч индивидуальным железнодорожным трансфером.
«Белорусская железная дорога» предоставила клубу изолированный купейный вагон с расположением «по два» по маршруту Гомель – Рогачев – Полоцк.
Напомним, встреча
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 2 мая – более 3,35 миллионов случаев. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 238 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 15828 случаев заражения коронавирусом. 3117 человек выздоровели и 97 умерли.
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Сегодня в третьем туре второй лиги чемпионата Беларуси «Полоцк» примет рогачевский «Днепр».
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