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Пресс-секретарь МИД: Из-за рубежа удалось вернуть 7400 белорусов, работа продолжается

03.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В настоящее время на родину удалось вернуть 7 тысяч 400 белорусов, которые застряли за границей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Работа в этом направлении продолжается, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз 2 мая в эфире передачи «Ток-шоу АТН» на телеканале «Беларусь 1», передает БелаПАН.

— Люди летят и едут даже сейчас. Выстроена и налажена система во взаимодействии с «Белавиа», со всеми нашими соседями проведены разговоры. Когда все это начиналось, когда, как снежный ком, все страны вводили ограничения, закрывали пункты пропуска и аэропорты, ситуация была похожа на чрезвычайную. Тогда принимались решения, которые никто не знал, как реализовывать на местах, приходилось в круглосуточном режиме работать. Основная нагрузка ложилась на загранучреждения, которые находились с нашими гражданами в непосредственном контакте, — рассказал Глаз.

Он отметил, что МИД работал в тесном контакте с Минздравом, Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством спорта и туризма, Госпогранкомитетом, с авиакопманией «Белавиа». Откликнулись и частные компании — сотовые операторы разрешили бесплатные звонки в роуминге на горячие линии посольств, чтобы белорусские граждане, остающиеся за рубежом, могли быть на связи.

По словам Глаза, изначально было принято решение вывозить из других стран не только белорусов, но и граждан других стран:

— Решили помогать, где можно, всем, никого не бросать. Поэтому, конечно, они улетают нашими самолетами, уезжают нашими автобусами — это граждане Литвы, Латвии, Польши и ряда других стран.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что при эвакуации семьи, где один из супругов не являлся гражданином Беларуси, не разделяются.

 
 
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В настоящее время на родину удалось вернуть 7 тысяч 400 белорусов, которые застряли за границей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Работа в этом...
 
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