Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей. Слова политика привело в субботу сетевое издание aktualne.cz , передает ТАСС .

- Был бы рад, если бы с июля мы [Чехия] полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией, — отметил глава МИД. — Далее всего в переговорах [об открытии границ] мы продвинулись с австрийцами и словаками. Наиболее тяжелые [переговоры], как очевидно, будут с Польшей.

Чешские граждане с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. За рубеж следует направляться только в исключительных случаях. В текущем году власти настоятельно рекомендуют планировать отпуска с проведением в республике. Въезд иностранцев на чешскую территорию временно запрещен.

В Чехии 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7750 случаев заражения новым коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 245 человек, вылечились 3446.

Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 253 826 жителей республики.