ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле

03.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей. Слова политика привело в субботу сетевое издание aktualne.cz, передает ТАСС.

- Был бы рад, если бы с июля мы [Чехия] полностью открыли границы с четырьмя соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией, — отметил глава МИД. — Далее всего в переговорах [об открытии границ] мы продвинулись с австрийцами и словаками. Наиболее тяжелые [переговоры], как очевидно, будут с Польшей.

Чешские граждане с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. За рубеж следует направляться только в исключительных случаях. В текущем году власти настоятельно рекомендуют планировать отпуска с проведением в республике. Въезд иностранцев на чешскую территорию временно запрещен.

В Чехии 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7750 случаев заражения новым коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 245 человек, вылечились 3446.

Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 253 826 жителей республики.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждане республики с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. При этом въезд...
 
Новости дня
Новости
 
Пресс-секретарь МИД: Из-за рубежа удалось вернуть 7400 белорусов, работа продолжается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика