ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кристина Тимановская о коронавирусе: страшнее всего от того, что творится в нашей стране

03.05.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская спринтерша Кристина Тимановская в Инстаграме призналась, что пребывает в шоке от того, что белорусы недостаточно серьезно относятся к распространению коронавируса.




Прошу максимальный репост. Сейчас не самое лучшее время для всего мира, так как по всей планете орудует вирус, о чем я и хочу поговорить с вами. Дорогие мои, вы — в группе риска, все вы !!! И своими поездками, несоблюдением правил и наплевательским отношением создаете огромную опасность прежде всего для самих себя, а также для окружающих вас людей и ваших близких.

Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания. Не застрахован никто.

Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Честно, мне страшно за себя и за жизни своих близких, а страшнее всего от того, что творится в нашей стране.

Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам желательно оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине, соблюдайте безопасную дистанцию (потому что недавно я была в шоке от того, что люди плюют на дистанцию в магазине). Мойте руки, если вы чувствуете недомогания, носите маску, а лучше оставайтесь дома.

От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может, и жизнь ваша и ваших близких.

В Беларуси по состоянию на 2 мая официально подтверждены 15828 случаев заражения и 97 смертей на фоне коронавируса. Выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спринтерша Кристина Тимановская в Инстаграме призналась, что пребывает в шоке от того, что белорусы недостаточно серьезно относятся к...
 
Новости дня
Новости
 
Представители Красного Креста и БРСМ провели совместную акцию в поддержку медработников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика