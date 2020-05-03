Кристина Тимановская о коронавирусе: страшнее всего от того, что творится в нашей стране













Прошу максимальный репост. Сейчас не самое лучшее время для всего мира, так как по всей планете орудует вирус, о чем я и хочу поговорить с вами. Дорогие мои, вы — в группе риска, все вы !!! И своими поездками, несоблюдением правил и наплевательским отношением создаете огромную опасность прежде всего для самих себя, а также для окружающих вас людей и ваших близких.





Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания. Не застрахован никто.





Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Честно, мне страшно за себя и за жизни своих близких, а страшнее всего от того, что творится в нашей стране.





Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам желательно оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине, соблюдайте безопасную дистанцию (потому что недавно я была в шоке от того, что люди плюют на дистанцию в магазине). Мойте руки, если вы чувствуете недомогания, носите маску, а лучше оставайтесь дома.





От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может, и жизнь ваша и ваших близких.





В Беларуси по состоянию на 2 мая официально подтверждены 15828 случаев заражения и 97 смертей на фоне коронавируса. Выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.



