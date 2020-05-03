|
Жителю Глубокского района за нарушение самоизоляции дали максимальный штраф - 1350 рублей
03.05.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глубокский районный суд оштрафовал жителя района на 50 базовых величин за нарушение требования о самоизоляции. Об этом сообщает газета
Житель одной деревни Глубокского района, которому вручено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, нарушил данные условия. При проведении проверки выяснилось, что он продолжительное время отсутствовал по месту жительства, находясь в разных населенных пунктах Глубокского района, где имел контакты со многими людьми.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 23.4 КоАП Беларуси. Глубокский районный суд рассмотрел материалы и оштрафовал жителя района на 50 базовых величин — 1350 рублей (более 500 долларов — прим. TUT.BY).
Напомним, с 9 апреля за нарушение правил поведения в самоизоляции
В самоизоляции находятся больные коронавирусом, контакты первого и второго уровней, а также те, кто вернулся из-за границы. Обычно самоизоляция длится 14 дней, но врач может увеличить ее срок.
Человек в самоизоляции не ходит на работу или учебу, не посещает людные места. Из дома он может выйти лишь в ближайшие магазин или аптеку. Разрешается вынести мусор и выгулять собаку. При выходе из дома самоизолированный должен надеть маску, перчатки и не вступать в контакты с людьми. При ухудшении самочувствия нужно звонить в скорую.
Прежде чем уйти в самоизоляцию, человек подписывает бумагу, что будет выполнять эти требования. Данные о нем передают в милицию и санстанцию. Работники этих ведомств каждый день контролируют, выполняет ли он режим ограничения.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении проверки выяснилось, что он продолжительное время отсутствовал по месту жительства, находясь в разных населенных пунктах Глубокского района, где...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)