Жителю Глубокского района за нарушение самоизоляции дали максимальный штраф - 1350 рублей

Источник материала: Tut.by

Глубокский районный суд оштрафовал жителя района на 50 базовых величин за нарушение требования о самоизоляции. Об этом сообщает газета «Веснік Глыбоччыны» .



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Житель одной деревни Глубокского района, которому вручено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, нарушил данные условия. При проведении проверки выяснилось, что он продолжительное время отсутствовал по месту жительства, находясь в разных населенных пунктах Глубокского района, где имел контакты со многими людьми.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 23.4 КоАП Беларуси. Глубокский районный суд рассмотрел материалы и оштрафовал жителя района на 50 базовых величин — 1350 рублей (более 500 долларов — прим. TUT.BY).

Напомним, с 9 апреля за нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 50 базовых величин (от 54 до 1350 рублей) или административный арест.

В самоизоляции находятся больные коронавирусом, контакты первого и второго уровней, а также те, кто вернулся из-за границы. Обычно самоизоляция длится 14 дней, но врач может увеличить ее срок.

Человек в самоизоляции не ходит на работу или учебу, не посещает людные места. Из дома он может выйти лишь в ближайшие магазин или аптеку. Разрешается вынести мусор и выгулять собаку. При выходе из дома самоизолированный должен надеть маску, перчатки и не вступать в контакты с людьми. При ухудшении самочувствия нужно звонить в скорую.

Прежде чем уйти в самоизоляцию, человек подписывает бумагу, что будет выполнять эти требования. Данные о нем передают в милицию и санстанцию. Работники этих ведомств каждый день контролируют, выполняет ли он режим ограничения.