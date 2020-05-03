ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жителю Глубокского района за нарушение самоизоляции дали максимальный штраф - 1350 рублей

03.05.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глубокский районный суд оштрафовал жителя района на 50 базовых величин за нарушение требования о самоизоляции. Об этом сообщает газета «Веснік Глыбоччыны».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Житель одной деревни Глубокского района, которому вручено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, нарушил данные условия. При проведении проверки выяснилось, что он продолжительное время отсутствовал по месту жительства, находясь в разных населенных пунктах Глубокского района, где имел контакты со многими людьми.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 23.4 КоАП Беларуси. Глубокский районный суд рассмотрел материалы и оштрафовал жителя района на 50 базовых величин — 1350 рублей (более 500 долларов — прим. TUT.BY).

Напомним, с 9 апреля за нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 50 базовых величин (от 54 до 1350 рублей) или административный арест.

В самоизоляции находятся больные коронавирусом, контакты первого и второго уровней, а также те, кто вернулся из-за границы. Обычно самоизоляция длится 14 дней, но врач может увеличить ее срок.

Человек в самоизоляции не ходит на работу или учебу, не посещает людные места. Из дома он может выйти лишь в ближайшие магазин или аптеку. Разрешается вынести мусор и выгулять собаку. При выходе из дома самоизолированный должен надеть маску, перчатки и не вступать в контакты с людьми. При ухудшении самочувствия нужно звонить в скорую.

Прежде чем уйти в самоизоляцию, человек подписывает бумагу, что будет выполнять эти требования. Данные о нем передают в милицию и санстанцию. Работники этих ведомств каждый день контролируют, выполняет ли он режим ограничения.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении проверки выяснилось, что он продолжительное время отсутствовал по месту жительства, находясь в разных населенных пунктах Глубокского района, где...
 
Новости дня
Новости
 
Кристина Тимановская о коронавирусе: страшнее всего от того, что творится в нашей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика