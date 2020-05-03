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АПЛ предлагают доиграть сезон в Австралии (The Sun)

03.05.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Гари Уильямс в интервью The Sun рассказал, что предложил АПЛ доиграть прерванный из-за коронавируса сезон в австралийском Перте.

«Я контактировал с представителями клубов АПЛ, им эта идея нравится. Также я разговаривал с чиновниками из правительства [Австралии], и они проявляют энтузиазм. В течение недели вновь будем общаться.

Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения, пляжи открыты. За последние 10 дней было [лишь] четыре случая заражения», – сказал агент.

В Перте есть четыре стадиона, вместимость одного из них – 65 тысяч зрителей.

Представитель одного из клубов АПЛ так прокомментировал возможность доигровки сезона в Австралии: «В межсезонье мы участвуем в мировых турах. Здесь – то же самое. Да и климат в Австралии сейчас идеальный».

Всего на Зеленом континенте с коронавирусом умерли 93 человека, тогда как в Великобритании – более 28 тысяч.

 
 
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Футбольный агент Гари Уильямс в интервью The Sun рассказал, что предложил АПЛ доиграть прерванный из-за коронавируса сезон в австралийском Перте.
 
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