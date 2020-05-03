Белорусским предпринимателям сделали налоговые послабления

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Беларуси поддержат экономику. Указ об этом подписал президент страны. Бизнесу предоставят отсрочки по кредитам и налоговые каникулы. Из-за панедемии коронавируса предприниматели теряют в прибыли. В то же время, по мнению многих из них, это дает возможность пересмотреть кадровые вопросы.

«Это повод многим оптимизировать свою штатную численность, найти эффективных сотрудников, которых так не хватает. Сократить ненужных, уволить бездельников, лентяев, непрофильных сотрудников, а взамен взять профессионалов», – сказал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Также введен мораторий на оплату аренды помещений и в ближайшее время ее стоимость не будет расти. Эти решения будут действовать три месяца, но возможно, их продлят. Правительство страны готовит еще два пакета мер по поддержке бизнеса.