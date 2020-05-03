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Лукашенко: На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом
03.05.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мероприятия ко Дню Победы и ситуацию с коронавирусом обсуждают на совещании у Александра Лукашенко. Об этом
— Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое — обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе — здоровье людей — какова у нас ситуация на сегодняшний день, — сказал Лукашенко.
Он заявил, что сейчас лечение пневмоний — это вопрос № 1.
— Главное для нас сегодня — это лечение людей — пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы, — добавил президент.
Александр Лукашенко также сообщил, что лекарств в Беларуси хватает, «притом для лечения самыми современными новыми способами».
— На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне, — отметил он.
Напомним, а Беларуси по данным на 2 мая
(Будет дополнено)
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Александр Лукашенко также сообщил, что лекарств в Беларуси хватает, «притом для лечения самыми современными новыми способами».
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