Лукашенко: На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом

Источник материала: Tut.by

Мероприятия ко Дню Победы и ситуацию с коронавирусом обсуждают на совещании у Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое — обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе — здоровье людей — какова у нас ситуация на сегодняшний день, — сказал Лукашенко.

Он заявил, что сейчас лечение пневмоний — это вопрос № 1.

— Главное для нас сегодня — это лечение людей — пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы, — добавил президент.

Александр Лукашенко также сообщил, что лекарств в Беларуси хватает, «притом для лечения самыми современными новыми способами».

— На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне, — отметил он.

Напомним, а Беларуси по данным на 2 мая зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на коронавирус. С начала вспышки на территории страны умерли 97 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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