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США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года
03.05.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНо не могут гарантировать, что это удастся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи: "Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится. Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения". Как сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники, на промежуточном этапе американские специалисты намерены протестировать не менее 14 потенциальных вакцин от коронавируса.
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Но не могут гарантировать, что это удастся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных...
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