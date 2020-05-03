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«Что-то не так сказал о ситуации с COVID-19». Сотрудники Витебской больницы говорят, что главврача сняли с должности

03.05.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 3 мая, в telegram-канале «Баста» появилась новость, что из Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи был уволен главный врач Сергей  Лазарь. Автор канала утверждает, что об этом ему рассказали сотрудники БСМП в Витебске

«1 мая пришел приказ об увольнении нашего начальника, главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Лазаря. Приказ подписан министром Караником. Не знаю о формальной причине, но все коллеги говорят, что Сергей Викторович что-то сказал не так о ситуации с Covid-19 в новостях», – цитируют сотрудника больницы в telegram-канале. 

KYKY и автору «Басты» удалось дозвониться в Витебскую БСМП, однако в приемной обоим ответили в одном негативном духе: «Без комментариев».  Отметим, что на сайте больницы Сергей  Лазарь все еще указан в должности главврача. 

За что могли уволить Лазаря? 

Сергей Лазарь проработал главврачом в Витебске больше пяти лет. В СМИ пишут, что работал «без нареканий». Последние несколько недель Сергей работал с коронавирусными пациентами и пневмониями. 

А 27 апреля на TUT.by вышел большой репортаж из Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Он называется так: «Хватило бы сил и кадров дожить до конца». Посмотрите на медиков той самой реанимации, которая на передовой». В этом тексте несколько врачей и медсестер рассказали про условия и режим работы с COVID-19 и пневмониями. И рассказ этот – не для слабонервных. 

Например, Завотделением Владимир Мартов рассказал, когда начали умирать медики, и что у многих из них в то время не было СИЗов, а на вопрос о повышении зарплаты ответил: «Я об этом меньше всего думаю. Меня волнует, чтобы у нас хватило сил и кадров дожить до конца пандемии. Буквально вчера у меня заболели еще два врача. Еще переживаю, чтобы хватило мест для пациентов, чтобы всем хватило кислорода».  Другие врачи и медсестры также рассказали, что у их коллег (не только из БСМП) долгое время не хватало СИЗОв для работы с коронавирусными. И что сейчас их режим работы очень сложный – многие буквально мечтают вернуться к прежнему ритму. 

Связано ли увольнение Сергея Лазаря (если оно имело место быть) с этим репортажем или нет, пока не ясно. Но в соцсетях уже открыто говорят о том, что главврач расплатился своим постом за возможность коллег высказаться. 

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Сегодня, 3 мая, в telegram-канале «Баста» появилась новость, что из Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи был уволен главный врач Сергей  Лазарь....
 
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