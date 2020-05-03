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Сергей Сацук стал лауреатом премию DW "За свободу слова"

03.05.2020 12:00 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Редактор портала деловой информации Сергей Сацук и стал одним из лауреатов премии DW "За свободу слова" в 2020 году.

Как сообщает DW, в 2020 году премия "За свободу слова" вручается за освещение кризиса, вызванного коронавирусом. Ее лауреатами стали 17 журналистов и блогеров из разных стран мира, писавших о ситуации в их странах в условиях пандемии коронавируса, и подвергшихся угрозам, арестам и судебным преследованиям. В Беларуси премия присуждена Сергею Сацуку.

"Во времена глобального кризиса здоровья журналистика выполняет ключевую функцию, и каждый журналист несет большую ответственность, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg), объявляя победителей конкурса в Берлине. - Граждане каждой страны имеют право на доступ к информации, основывающейся на фактах и критическом анализе. Любая форма цензуры может стоить жизни! Попытки криминализировать сообщения о текущей ситуации явно нарушают свободу мнений".

В условиях пандемии Международный институт прессы (IPI) зарегистрировал 150 нарушений свободы средств информации во многих странах (по состоянию на 29 апреля). IPI ведет мониторинг случаев цензуры, ограничения доступа к информации, но, в первую очередь, фиксирует аресты журналистов, словесные нападки и физические нападения них.

Так одним из лауреатов премии "За свободу слова" стала российская журналистка, обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина. Из-за критических репортажей о том, как Чечня справляется с кризисом, вызванным коронавирусом. Елена Милашина стала объектом пристального внимания со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

В материале "Смерть от коронавируса - меньшее зло", вышедшем в "Новой газете" 12 апреля, журналистка написала, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, жители региона с симптомами COVID-19 избегают обращаться к врачам, опасаясь возможных репрессий.

Статья вызвала недовольство Кадырова. На следующий день в своем Telegram-канале он обратился за помощью к ФСБ, которую назвал "могучей цитаделью" российского суверенитета. "До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием "Новая газета?", - спрашивал Кадыров.

В появившемся в Сети видео совещания Кадырова со своими подчиненными глава Чечни заявляет следующее: "Если вы (Федеральная служба безопасности. - Ред.) хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!" Журналисты и правозащитники расценили эти слова как прямую угрозу убийства.

Еще один лауреат премии DW "За свободу слова"- редактор портала деловой информации "Ежедневник" Сергей Сацук. 25 марта журналиста задержали по подозрению в получении взятки и возбудили против него уголовное дело.

Коллеги Сергея Сацука уверены, что причиной преследований стали его антикоррупционные расследования, а поводом к задержанию послужила статья "Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?", опубликованная на сайте «Ежедневника».

4 апреля генеральный прокурор Беларуси отменил меру пресечения в отношении Сергея Сацука, но расследование уголовного дела продолжилось.

 
 
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Редактор портала деловой информации Сергей Сацук и стал одним из лауреатов премии DW "За свободу слова" в 2020 году.
 
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