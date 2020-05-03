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Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и дефицитом витамина D

03.05.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ученые из фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии определили взаимосвязь между высоким уровнем смертности от коронавируса в некоторых странах и низким уровнем витамина D, выяснив, что наиболее уязвимыми к COVID-19 являются люди, у которых наблюдается дефицит данного витамина.

Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и дефицитом витамина D

Ученые, предварительное исследование которых опубликовано на сайте Research Square, сопоставили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских стран с данными о заболеваемости и смертности от COVID-19.

"Мы обнаружили значительную взаимосвязь между уровнем витамина D и числом случаев заболевания COVID-19, в особенности уровнем смертности от этой инфекции. Наиболее уязвимой к COVID-19 группой населения также является та, у которой наибольший дефицит витамина D", - говорится в исследовании.

Авторы исследования отметили, что очень низкий уровень витамина D наблюдается у пожилого населения, в особенности в Испании, Италии и Швейцарии. "Это страны с высоким числом случаев заражения COVID-19, и пожилые люди являются группой с самым высоким риском заболеваемости и смертности от SARS-CoV-2", - добавили они.

"Мы считаем, что мы можем рекомендовать добавки с витамином D для защиты от инфекции SARS-CoV2", - подчеркнули ученые.

 
 
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  Ученые из фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии определили взаимосвязь между высоким уровнем смертности от коронавируса в...
 
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