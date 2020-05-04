Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси: стали известны даты

Пик пандемии коронавируса в Беларуси прогнозируют 20 мая, окончание – 14 августа.

Об этом рассказал заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич в эфире телеканала «Беларусь 1» 3 мая, где собрались медиинские эксперты.

Нужно ли носить маску на лице

При нахождении на улице, соблюдая дистанцию в 1,5-2 метра, носить маску необязательно, так как нет «инфицирующей дозы вируса».

Чем отличается CoVID-19 от других инфекций

Свиной и птичий грипп – это острые респираторные вирусные инфекции, они передаются человеку в основном от животных. При коронавирусе – заражение происходит от человека к человеку.

«Нынешний вирус тем и опасен, что он передается от человека к человеку, что и вызвало пандемию», – подчеркнул эпидемиолог и напомнил, что подобного не было более ста лет.

Коронавирусом можно переболеть и не заметить этого

По словам Сущевича, человек может переболеть COVID-19 и не заметить этого. Такие случаи наблюдались в других странах. В Китае в первые два месяца в 86% инфекция протекала скрытно. По данным немецких медиков, скрытно коронавирус протекает в 80% случаев.

Главная мутация COVID-19 в том, что он адаптировался и передается от человека к человеку. Но говорить о том, что он становится «все злее и злее – не стоит», считает Сущевич.

Прогнозы

Пик эпидемии в Беларуси придется на 20-е мая, затем пойдет снижение, а окончание прогнозируется на 14 августа.

«И даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмарный сон, это 14 августа. Ну дай бог, чтобы это было так, или еще немного раньше», – добавил Сущевич.

Переболеет 60-70% населения

По словам анестезиолога-реаниматолога минской больницы скорой помощи Ольги Светлицкой, переболеть должно 60-70 % населения, тогда в стране выработается коллективный иммунитет.

Некоторый процент белорусов считает, что COVID-19 не тяжелее насморка, но это не так. Светлицкая призывает быть более сознательными в вопросе собственного здоровья и здоровья своего окружения. Разговоры о том, что пандемия скоро закончится – иллюзия. Медики считают, что этот процесс будет длиться до года и больше.