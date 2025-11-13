ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
От первых шагов до фарма-лидера: 35 лет компании «Минскинтеркапс» — цифры, люди, успехи

13.11.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Тридцать пять лет — это не просто круглая дата. Для бизнеса такой срок означает зрелость процессов, устойчивость стандартов и уверенность в каждом решении. И «Минскинтеркапс» заслуженно может называться компанией с прочным фундаментом: опыт, накопленные знания и сильная команда стали ее опорой, сделали процессы выверенными, а продукцию — надежной. В честь юбилея компании предлагаем вспомнить, как развивалось предприятие, чего добилось за годы работы и к чему стремится изо дня в день.

Путь роста: от первой линии до современного фарма-комплекса

История компании началась 13 ноября 1990 года. Тогда организация стартовала как совместное белорусско-канадское предприятие. Небольшая команда специалистов упорно работала, чтобы начать выпуск лекарственных препаратов. Вскоре была запущена первая производственная линия. На ней изготавливали мягкие желатиновые капсулы.

В 2001 году компания сменила статус и стала унитарным предприятием. А в 2004 на производстве был получен сертификат HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критические точки контроля). Документ подтверждает, что на предприятии внедрена и успешно применяется система менеджмента безопасности продукции.


В 2007 и 2009 годах «Минскинтеркапс» подтвердила соответствие GMP, что закрепило курс на соответствие международным стандартам качества и безопасности.

В 2016 году компания запустила новый производственный комплекс, существенно расширив возможности выпуска препаратов и усилив контроль на всех стадиях. В последующие годы шло дооснащение, модернизация лабораторий, подтверждение соответствия требованиям GMP ЕАЭС и управленческая консолидация, чтобы выдерживать растущие запросы рынка.

К 2024 году предприятие ввело в эксплуатацию новый участок № 4 на производстве в корпусе № 2. Это позволило освоить выпуск продукции в форме жевательных пастилок и таблеток.


Результаты работы за эти годы впечатляют: когда-то всё начиналось с одного корпуса и единственной производственной линии, а сейчас у компании — два современных корпуса с оборудованием от ведущих мировых производителей, четыре производственные линии и порядка 90 наименований продукции.

— Только непрерывно инвестируя в обновление производства, осваивая новые технологии, можно соответствовать высочайшим требованиям современной фармацевтики. И компания неукоснительно придерживается этой стратегии. Только за последний год освоены две новые формы выпуска препаратов. Особой гордостью стал выпуск первых среди отечественных производителей детских БАД в форме жевательных пастилок, — поделились с «Про бизнес» в компании.


Труд, знания и преданность: чего достигла компания за 35 лет

Сегодня Минскинтеркапс входит в ТОП-10 по продажам в натуральном выражении на розничном и госпитальном рынке Беларуси. А продукция предприятия известна потребителям стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока, Европейского союза. Постоянно увеличиваются объемы экспорта, осваиваются новые рынки сбыта. Прорабатывается выход на рынки Йемена, Зимбабве. Мьянмы.

— Для компании «Минскинтеркапс» юбилей — это не просто круглая дата в календаре. Это важная стратегическая точка, где встречаются наше прошлое и будущее. Оглядываясь на пройденный путь, мы видим не просто годы, а сотни внедренных технологических решений, тысячи контрольных испытаний и миллионы упаковок качественных препаратов, которые помогли пациентам по всему миру.


Мы планируем развиваться дальше: расширять экспорт и продуктовый портфель. И, конечно, хотим продолжать выполнять свою миссию — обеспечивать людей нужными, эффективными, безопасными и доступными лекарственными препаратами и БАД.
За каждой капсулой, пастилкой или таблеткой, выпущенной нашими линиями, стоит не просто технологический процесс, а колоссальный труд, глубокие знания и безграничная преданность делу каждого сотрудника и партнера.

Здесь нет второстепенных ролей. Именно скрупулезность, точность и неустанное стремление к совершенству всего коллектива позволяют «Минскинтеркапс» гарантировать высочайшее качество и безопасность своей продукции.

 
 
